Resolutivo de la FMF en el caso Querétaro refleja compromisos entre directivos y barras, advirtió José Luis Sánchez Solá, Chelís

Debate

Por Roberto Desachy Severino

La tibieza con que Mikel Arriola y Yon de Luisa, presidentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, respectivamente, resolvieron el asunto del partido entre Querétaro y Atlas y, sobretodo, el hecho de no desaparecer a las barras, refleja los compromisos entre los directivos de los equipos con dichos grupos de choque, advirtió el técnico y analista deportivo, José Sánchez Solá, el Chelís.

El Chelís fue entrevistado el lunes pasado acerca de cómo actuarían la Liga MX y la Femexfut luego de la violencia el sábado pasado entre las porras de los equipos Gallos Blancos y Rojinegros, en el estadio Corregidora, Querétaro. Desde ese día; es decir, 24 horas antes de que Mikel Arriola y Yon de Luisa emitieran las supuestas sanciones, Sánchez Solá advirtió que no sería desafiliado el equipo sede y que tampoco desaparecerían a las barras, como finalmente ocurrió.

Al respecto, este miércoles el técnico de fútbol alertó que el veredicto de los directivos fue “políticamente correcto, no pisaron callos. Incluyen a un director deportivo cuyas funciones son ajenas al desarrollo del espectáculo y no pasa nada con el comisario que la fmf (Femexfut) manda para checar todo lo que sucede en el estadio.

“Las barras, punto medular, se tocan a futuro y la franquicia se la dan al dueño verdadero. El presidente del fútbol declaró que nunca se vio amenazada la participación del mundial y el presidente de la liga declara que sí se vio amenazada la participación.

BARRAS O PORRAS Y DIRECTIVOS DE FÚTBOL, RELACIÓN CERCANA Y COMPLICIDAD

El analista deportivo, hoy en ESPN, añadió que “la afición en general está molesta por la tibieza y la forma de darle vuelta al asunto. Luego, por separado, Santos y Chivas ponen correctivos para sus barras, pero de forma individual e inmediata.

“Hicieron lo normal: nada, porque se nota un compromiso malo entre los que deciden. No es normal que, si el perro tiene rabia y ya mordió muchas veces, no se le mate”, subrayó Sánchez Solá, quien insistió en que la única explicación lógica para que la Liga MX y Femexfut hayan NO decidido eliminar de la industria futbolística a las porras violentas sería el vínculo, los compromisos entre dueños de equipos con dichos grupos de supuestos animadores.

En el mismo sentido, durante la entrevista del lunes pasado, insisto, antes de que Yon de Luisa y Mikel Arriola emitieran la supuesta sanción por la violencia, heridos y demás, el Chelís subrayó que los directivos de los equipos conocen a sus barras, saben quiénes las encabezan y tienen acuerdos con ellos.

Así, los dirigentes de las porras reciben viajes, boletos de fútbol que luego venden a los integrantes de sus grupos, mientras que los dueños y dirigentes del fútbol obtienen el apoyo de los supuestos aficionados, que no cuestionan ni critican nada de lo que hagan: No hay muertos, dice Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, tras la violencia en el Querétaro vs Atlas

GRUPOS DE CHOQUE, BOLETOS, NARCOMENUDEO, LA BOLSITA, EL CIGARRO

Sánchez Solá alertó que, además de boletos que luego revenden, en algunas barras y a menor escala se puede practicar el narcomenudeo, la bolsita, el cigarro, etc. Incluso, abundó que los grupos violentos de animación a los equipos son un tema generalizado en los equipos, aunque lo sucedido el sábado fue punto y aparte por la magnitud de la violencia exhibida.

No todas las porras son agresivas, incluso, las de algunos conjuntos, como Santos, son familiares, aseveró el analista deportivo, quien recordó que –como técnico de fútbol- le ha tocado estar rodeado de aficionados contrarios a su equipo, sin que a él le pese nada o le agredan físicamente, lo que ratifica que lo sucedido el sábado en Querétaro rebasó lo que se había visto antes.

El pique, la rivalidad entre Atlas y Querétaro se conocía de antes, además de que en redes sociales se habían dado enfrentamientos entre los seguidores de ambos conjuntos. Por lo mismo, lo ocurrido en la Corregidora debió evitarse con prevención, presencia policíaca, reiteró quien fuera director técnico del Puebla, Veracruz, Tecos, etc.

Lo sucedido el sábado en dicho estadio generó una oportunidad inmejorable para que la Liga MX y Femexfut dieran un ejemplo a todos lo equipo y al país, limpiaran el fútbol de las barras violentas y obligaran a los demás conjuntos a moderar el comportamiento de sus seguidores, alertó Sánchez Solá el lunes pasado.

Pero, obviamente, Yon de Luisa y Mikel Arriola la dejaron pasar. Al respecto, el Chelís señaló que el equipo Querétaro cuenta con un aval, un padrino muy poderoso en el balompié mexicano, como lo demuestra el hecho de que la Liga MX y la Femexfut le permiten que sus dueños sean dos promotores, pese a que esto estaría prohibido.

JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DE GALLOS, ¿AMENAZADOS?

Fuentes de seguridad de la más absoluta confiabilidad alertaron que, después de lo sucedido el sábado pasado en el estadio de fútbol La Corregidora, en Querétaro, algunos elementos de campo de los Gallos Blancos han sido amenazados de manera anónima.

Aunque se trata de un hecho que el club de fútbol Querétaro no ha informado o admitido, porque –al parecer- a la industria mexicana del fútbol le urge que se olvide lo más pronto posible lo sucedido en la Corregidora, sería conveniente que jugadores, cuerpo técnico e, incluso, directivos de dicho equipo recibieran algún tipo de protección durante algunos días, para evitar algún ataque: Mikel Arriola acepta que el Mundial 2026 en México estuvo en riesgo por riña en Querétaro

En los múltiples videos y testimonios que circularon en medios y redes sobre los hechos violentos en el juego Gallos Blancos –Atlas fue notorio que jugadores y hasta el director técnico de Querétaro, Hernán Cristante, intentaron defender, ayudar a los aficionados rojinegros, para que no fueran atacados: Detienen a 10 sujetos por los hechos violentos durante el partido Querétaro vs Atlas

Sin embargo, parece que algunos elementos de campo habrían recibido advertencias que no se deberían soslayar.