Fiscalía de Querétaro inicia carpeta por ‘homicidio en grado de tentativa’ tras trifulca en Estadio Corregidora

“Aquí en Querétaro la ley se impone y no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones”, aseguró, por lo que dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que brinde apoyo a la Fiscalía General del Estado y “encuentren cuanto antes a estos maleantes”.

“Por supuesto que en Querétaro, esos que no son fanáticos son frenéticos y a los frenéticos vamos a darles todo el peso de la ley”, enfatizó en un video difundido mediante Twitter.

En otro tuit, pidió a la población que se informe mediante los canales oficiales del gobierno estatal y reiteró que su gobierno no descansará “hasta dar con los responsables”.

Las autoridades competentes y un servidor no descansaremos hasta dar con los responsables.

Este sábado, el partido entre el Atlas y el Querétaro tuvo que suspenderse a partir del minuto 62, debido a que algunos asistentes comenzaron a invadir la cancha huyendo de la violencia que había en las tribunas, donde aficionados de ambos equipos se peleaban con cinturones, palos sillas y otros artefactos.

Niños, mujeres y padres angustiados comenzaron a correr hacia la cancha para no estar en riesgo en medio de las distintas riñas que había entre los seguidores de los equipos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del estado de Querétaro dio a conocer que los 22 lesionados son todos hombres, de los cuales algunos de ellos fueron ingresados al Hospital General de Querétaro.

“Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco”, apuntó el organismo en Twitter.

En tanto, la Liga MX informó que inició una investigación para conocer la causa que provocó los disturbios; también dijo que se presentarán las denuncias penales correspondientes.

“Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad”, escribió el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, en Twitter.

Además, la Liga MX suspendió el resto de los partidos correspondientes a la Fecha 9 del Clausura 2022. Del mismo modo, la actividad de la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión quedó en suspensión.

El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022

Los encuentros que serán reprogramados son Pumas vs. Mazatlán, así como el Pachuca vs. Tigres y Tijuana vs. San Luis.

Tras los actos violentos, los equipos Querétaro y Atlas, y otros del fútbol mexicano, emitieron breves comunicados en los cuales condenaron los actos de violencia y exigieron sancionar a quienes resulten responsables.

(Con información de EFE y Aristegui Noticias)