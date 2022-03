Ninguna sanción unilateral contra Rusia, reitera México

LA JORNADA

Ciudad de México. México no va a participar en ningún tipo de sanción unilateral contra Rusia, sólo estaría obligado si el Consejo de Seguridad de la ONU decide hacerlo, pero sería multilateral, es decir, de acuerdo con otras naciones, destacó el canciller Marcelo Ebrard al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que informó que esta madrugada llegaron al país mexicanos y sus familias que residían en tierras ucranias.

“Nosotros no mandamos armas a ningún lado”, respondió a su vez el presidente López Obrador, a pregunta expresa.

Por su parte, el canciller Ebrard precisó que de ser necesario se haría un segundo vuelo a futuro, que se operará desde la frontera, dado que la capital Kiev tiene condiciones más difíciles y hay mexicanos que están llegando de diversas maneras a las fronteras.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que “esta madrugada, arribó, sin novedad el avión (de la Fuerza Aérea Mexicana) con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen de ucranio, porque son familias mexico-ucranias, además de siete personas de Ecuador, uno del Perú, uno de Australia y una perrita que vino de desde allá. Se garantizó, dijo, que llegaran las familias completas, sin novedades”.

Ebrard comentó que fue un hecho “muy emotivo” el rescate de ese grupo y resaltó que fue muy importante “el trabajo de nuestra embajadora en Ucrania”, quien abordó el segundo autobús en que se transportó a los mexicanos y tuvieron que intentar diferentes tipos de caminos, no los principales, por el bombardeo.

Pero, al final, “se tuvo éxito y aquí está el arribo de la Fuerza Aérea mexicana esta madrugada”, expresó al mostrar imágenes del arribo de quienes estaban en Ucrania. “Aquí está la tripulación a cargo de la operación, vamos observando el arribo. No hubo escala en Irlanda ni Canadá, fue un viaje largo,¡Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto!”.

El secretario de Relaciones Exteriores expuso luego que la posición de México siempre ha sido muy clara respeto al conflicto en Ucrania. “Condenamos la invasión a Ucrania, no hay más que decir eso”. Se está promoviendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y en las representaciones de varias instancias, la ayuda humanitaria que se pueda encontrar, la forma de proteger a la sociedad civil. En eso estamos ahora”.

Agregó que México “sostiene la proscripción del uso de la fuerza, está en nuestra Constitución la solución pacífica de los conflictos y en el caso de posibles sanciones, el país nunca las ha aplicado de manera unilateral contra otra nación.

“Estaríamos obligados si el consejo de la ONU aplica sanciones multilaterales, quiere decir que sería un acuerdo de todos los países y ahí si ustedes me permiten recuperar una situación histórica siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países, las resoluciones se han enfrentado a un veto por parte de Rusia en este caso”.

Precisó que desde de 1945 hemos pensado que no debería existir y ahora se ve por qué, entonces México no participará en ninguna sanción que no indique la ONU”.