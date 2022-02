Grupo Cañaveral de Don Humberto Pabón y Sandra Echeverría fusionan su talento en “Dos Locos”

Por Mino D’Blanc

“Dos locos” es el nuevo sencillo de Grupo Cañaveral de Don Humberto Pabón; es un tema inédito en el que cuentan con la participación de la actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría.

Ya se encuentra en todas las plataformas digitales y el video oficial se puede disfrutar en YouTube.

La canción fusiona la cumbia que caracteriza a Cañaveral y la voz de la artista mexicana con sonidos urbanos, dándole un estilo fresco y moderno.

“Estoy muy contenta por esta canción que hice en colaboración con Cañaveral, “Dos Locos”.

A mí en particular me emociona muchísimo porque es un grupo que yo siempre he admirado y jamás pensé que iba a cantar con ellos, hace tiempo me llamó Emir Pabón directamente para invitarme a hacer esta colaboración y acepté de inmediato.

Creo que esta es una canción que tiene todo para realmente ser un hit, es una canción muy movida que te llena de energía y te pone de buen humor.

Un tema para enamorados, como bien dice el título, dos locos de amor.

Estoy muy emocionada de que toda la gente escuche esta gran canción”, comentó Sandra Echeverría.

Por su parte, Emir Pabón aseguró: “como productor musical de “Dos Locos” es muy agradable y emocionante trabajar con una artista tan completa como Sandra Echeverría pues es una energía muy bonita y grande que supera el profesionalismo y talento que tiene ella que es del 100 y como amigo que soy de ella es súper padre pues es muy bonito compartir música con amistades tan padres y talentosas.”.