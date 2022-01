“Me vacunaría sin dudarlo; cuiden a mi hijo”, las últimas palabras de un paciente covid

Excelsior

Christian Cabrera, un hombre de 40 años de edad y residente en Los Ángeles, se volvió viral tras publicar un último mensaje antes de morir a causa del coronavirus.

Christian estaba internado desde hace ya varias semanas en un hospital de Los Ángeles tras complicarse su situación por el coronavirus. Él no contaba con las vacunas covid y la consecuencia fue muy grave.

De acuerdo con medios locales, este hombre envió un mensaje a su hermano donde se dice arrepentido por no acudir a vacunarse contra el covid, además en el mensaje le pide que cuide a su hijo.

Me arrepiento de no haberme vacunado, si pudiera me vacunaría sin dudarlo”, dice parte del mensaje enviado.