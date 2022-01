6 mdp de Fortamun no ejerció la administración de Claudia Rivera y se regresarán a la federación: Ana María Jiménez

María Arévalo

En sesión extraordinaria se aprobaron los estados financieros del mes de diciembre del 2021, se informó que el gobierno municipal devolverá 6 millones de pesos a la federación por no utilizarlos en tiempo y forma, aunque fue el ayuntamiento pasado el que no logró aprovechar dichos fondos .

La tesorera Ana María Jiménez destacó que el actual ayuntamiento ha manejado bien el erario.

“No así con los recursos que habremos de devolver por no haberse ejercido en tiempo y forma, son los correspondientes a dos obras contratadas con recurso de Fortamun que no se ejecutaron debidamente y no fuimos nosotros que signaron los contratos, pero seremos nosotros quienes respondamos por el municipio y devolvamos más de seis millones de pesos a la federación”, explicó Jiménez Ortiz.