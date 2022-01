En 2022 Tlaxcala será una mejor ciudad para vivir: Jorge Corichi

Arlette Hernández

* El presidente municipal de Tlaxcala emite un mensaje de Año Nuevo a las y los capitalinos

“Este 2022 tendremos una mejor ciudad para vivir. Será más segura. La población de las comunidades, colonias y zona urbana de Tlaxcala vivirán más tranquilas porque con un gran esfuerzo colectivo vamos a contratar más policías que estarán certificados, también vamos a adquirir patrullas con tecnología moderna, tendrán radios de comunicación y cámaras para grabar toda su labor”, dijo. En un mensaje a la población de las comunidades, colonias y zona urbana emitido a través de redes sociales, el alcalde expresó que el 2022 será un año en el que se privilegie la seguridad de todas y todos.

Otras de las metas trazadas para 2022 es la de mejores servicios públicos y una ciudad con vialidades en óptimas condiciones. En este sentido, destacó las obras que se han inaugurado en varias comunidades, a pocos meses del nuevo gobierno municipal.

“Hemos entregado importantes obras de pavimentación, se han hecho con gran trabajo, con la participación de vecinas y vecinos, aprovechando cada peso de sus impuestos”, destacó el alcalde.

Adelantó que las comunidades, colonias y zona urbana contarán con una mejor iluminación, con la renovación de 13 mil lámparas ahorradoras de energía y la transformación del primer cuadro de la Ciudad en un centro donde turistas locales y nacionales disfruten de sus atractivos.

“Por fortuna, ya no hay dispendio de las autoridades, no hay gastos de representación con cargo al erario, no estamos derrochando el dinero ni desviándolo para objetivos electorales.

No se compran vehículos para ningún funcionario, de hecho redujimos sustancialmente el gasto en combustible para la prestación de servicios”, estableció el presidente municipal, al externar su confianza de que no haya impunidad tras las denuncias presentadas contra ex funcionarios que dejaron un desastre como herencia.

Concentrado en lo más importante, Jorge Corichi celebró que gracias a la iniciativa de la gobernadora Lorena Cuéllar, se realizará en marzo el Torneo Internacional de Voleibol de Playa, con el que se proyectará de forma excepcional a la Ciudad Capital, lo que beneficiará sustancialmente a empresarios, comerciantes, artesanos, hoteleros y prestadores de diversos servicios.

El presidente municipal recalcó que “seguiremos trabajando de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, junto con la mandataria estatal y su equipo, así como con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

El municipio tiene muchas necesidades y las estamos resolviendo, enfatizó. Finalmente, Jorge Corichi agradeció la valiosa ayuda del cuerpo edilicio; la síndica, las y los regidores, las y los presidentes de comunidad, así como los delegados, quienes están sumados al gran proyecto de hacer una ciudad para vivir mejor.