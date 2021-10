Laura Flores fue eliminada en la décima semana de “MasterChef Celebrity”

Por Mino D’Blanc

La noche del viernes 22 de octubre se transmitió el décimo programa de “MasterChef Celebrity” en el que los participantes vivieron una “Noche de Gala” y se enfrentaron a retos cada vez más complicados sacando a flote su temple, así como sus capacidades y alcances a estar alturas de la competencia.

El programa comenzó con el anuncio del inesperado regreso de Bebeshita, Javier y William, quienes llegaron para competir en el lugar de Paty Navidad, Paco Chacón y David Salomón, respectivamente y por elección de ellos mismos.

El primer reto fueron las “Cajas Misteriosas”, dentro de las que cada uno se encontró con una foto de su infancia o de su juventud que marcó un antes y un después en sus vidas, remitiendo a más de uno a los inicios de su carrera.

En esta cocinada contaron con las proteínas carne, pollo y pescado y los concursantes tuvieron la oportunidad de decidir si cocinaban con todas o solamente con una. Su “yo primario” los acompañó para cumplir con la premisa de un platillo cargado de remembranzas. Sesenta minutos fue el tiempo otorgado por los chefs y mercado abierto.

Las mejores propuestas a criterio de los jueces, fueron la de Javier -quien representó a Paco Chacón- con su “Cerdo Barbecue” tuvo muy buena presentación, sabor y textura. Laura Flores con su propuesta “Arriba Reynosa” logró buen sabor casero, mientras que Germán Montero con “Fiesta de mi Tierra” fue considerado, a criterio del chef Herrera, de los mejores estofados. Con una combinación de cierto y plátano macho representativa de su natal Cuba, William Valdez contó con un buen equilibrio de sabores y textura. Aristeo no fue la excepción haciendo honor a su plato “La evolución de Aristeo”, incluyendo las tres proteínas con buenos resultados e identidad. En dicho reto quienes subieron al balcón fueron Germán Montero y William Valdez, quien se sorprendió al recibir la noticia.

En el Reto de Salvación, con una temática de “Cena Elegante” las diez celebridades pasaron al frente para tomar una invitación que definió el color del equipo que les tocó.

La escuadra Azul quedó conformada por Laura Zapata, Bebeshita, Laura Flores y Aída Cuevas, quienes extrañamente no se sintieron a gusto entre ellos, mientras que el color Rojo se integró con Stephanie Salas, Aristeo, Mauricio y Javier y hubo muy buena vibra entre ellos.

La prueba y requerimiento para cada equipo fue elaborar dos menús diferentes con entrada y plato fuerte para los chefs Betty y Herrera, que partiera de sus personalidades y dentro de un esquema más gourmet, además de la preparación y utilización de una salsa a base de café como pedimento adicional. El mercado estuvo abierto y 60 minutos para su ejecución.

Durante este reto el público televidente pudo apreciar que el equipo Rojo tomó su tiempo para organizarse y definir sus preparaciones, aunque cuando mejor fluían, el tiempo ya no era su aliado; mientras tanto el Azul ya llevaba cierta ventaja en sus menús y se notó desde un inicio que Laura Zapata se adjudicó el mando en compañía de Laura Flores, olvidándose de Tony quien lució molesto y desconcertado como fue el caso de Bebeshita y Aida que unen esfuerzos.

Para el momento de la degustación el equipo Rojo fue el primero en pasar donde las conclusiones fueron en su mayoría positivas con sus dos entradas que fueron crema y un chile relleno de chorizo y queso y los platos fuertes que fueron carne y pescado. Los chefs encontraron en este menú presencia de sabores, buenas texturas y técnica adecuada. En el caso del equipo Azul no lograron convencer a los exigentes chefs con sus dos propuestas como entrada que fueron crema de poblano y zanahoria, y las otras dos como platos fuertes que fueron ribeye y pescado tipo bacalao. Fueron evidentes los errores de cocción, sabor, texturas, y, la gota que derramó el vaso, la imperdonable acción de Laura Flores cuando accidentalmente tira los espárragos al suelo y después los recoge, lava y presenta en el plato. Evidentemente el Rojo obtuvo su pase al balcón y el Azul tomó su mandil negro.

Para el “Reto de Eliminación” no estuvo presente Aida Cuevas por cuestiones de salud. Quedaron en zona de riesgo Laura Flores, Tony Balardi, Bebeshita y Laura Zapata. El reto a superar en esta última cocinada fue la elaboración de un postre “sin azúcar”, que fue un pastel con dos requerimientos específicos: integrar una salsa o relleno y debidamente embetunado. Fueron 60 minutos para cocinarlo y mercado abierto. Durante esta última prueba Tony se mostró con mucha actitud y positivismo, mientras que sus compañeros también se notaron seguros de sí mismos y cuidando cada detalle. Laura Zapata fue la primera en presentar su creación “El Pastel de los 103 años que no tuvo mi Abuela”, con buenos comentarios, al igual que Tony con su “Apucharradito de Guayaba”, cumpliendo con los requerimientos, solo le faltó cuidar el detalle de las semillas de guayaba presentes en el postre. En el caso de Laura Flores y su propuesta “Válvula de Escape”, faltó cocción en la parte de abajo y tampoco integró el betún, errores que al parecer no le importaron así como los consejos de los chefs. Finalmente, Bebeshita con su pastel “Golosito Rosa”, logró buenos resultados pero el exceso de betún color rosa actuó como disruptor notándose un toque de “amor”, muy característico de ella.

Fue evidente el gran avance a lo largo de estos diez capítulos en los que todos han crecido y perfeccionado sus técnicas.

Desafortunadamente fue la actriz Laura Flores quien dio todos los elementos para ser descalificada de esta contienda culinaria.