No incluiría en mi gabinete a los mismos de hace 3 años: Claudia Rivera Vivanco

Por Roberto Desachy Severino

A pocos días de entregar la estafeta al presidente municipal electo, Claudia Rivera Vivanco admitió que –con las enseñanzas de su trienio al frente del ayuntamiento de Puebla- no incluiría en su gabinete a los mismos que invitó hace tres años.

También reconoció que sufrió traiciones entre sus ex colaboradores e intentos de soborno de algunos regidores del Cabildo, que –a la vieja usanza- le decían que las votaciones podían conseguirse “fácilmente”…si se llegaba a algún acuerdo.

En entrevista con Desde Puebla, Rivera Vivanco defendió su administración, destacó que deja un cuerpo policíaco mejor pagado, equipado, con pruebas de confianza e, incluso, que logró disminuir la percepción de inseguridad. También destacó que su gestión manejó diferente el dinero público al privilegiar las obras y programas en las juntas auxiliares, debido a que son las de mayor rezago.

Enfatizó la sincronía de su gobierno con el del presidente Andrés Manuel López Obrador, la 4T y, como hizo en su tercer y último informe de labores, aseveró que su trienio fue de transformación y cambio de paradigmas, aunque admitió que le faltó tiempo: Tres años de transformación en Puebla por los derechos, la libertad y la inclusión: Claudia Rivera Vivanco

EN MORENA, EL ACTIVISMO, PUEBLA Y OTROS ESTADOS

Rivera Vivanco subrayó que sí ha tenido propuestas para incorporarse a Morena y/o al gobierno federal, aunque las rechazó, debido a que implicaban tomar una decisión en ese momento y dejar el trienio sin concluir. En ese sentido, reiteró que se mantendrá como presidenta municipal de Puebla hasta el último minuto de su mandato.

Reconoció que le faltó tiempo para cambiar los paradigmas en Puebla capital y que, a pesar de sostener una comunicación directa y permanente con la gente y del recurso de los espacios informativos, hubo cosas y programas que el ayuntamiento implementó y que ni siquiera los periodistas sabían.

A sus detractores y adversarios políticos les envió un mensaje fuerte y claro, al enfatizar que después de su administración seguirá en el activismo, en Morena y, aunque no precisó en qué cargo, dependencia, o nombramiento, sí adelantó que se mantendrá en el estado y también acudirá a otras entidades: Me van a seguir viendo en Morena y el activismo, adelantó Claudia Rivera

-Hablando de tu gabinete, ¿volverías a nombrar a los mismos de hace 3 años?-, se le preguntó

-Definitivamente ya no serían los mismos que nombré cuando entramos. Por los cambios que de manera natural ocurrieron y los que tuve que hacer.

-¿Quiénes fueron los mejores y/o más leales, a los que volverías a invitar?-

-Yo observo un gran compromiso en el equipo con el que me toca cerrar, estuvo a la altura de todo el trabajo, algunos estuvieron menos tiempo, pero sudaron la camiseta, con algunos hubo un cambio estratégico.

LOS QUE DEFRAUDARON LA CONFIANZA, TRAICIONES, CHANTAJES

Rivera Vivanco aceptó que “sí hubo quienes defraudaron la confianza”. Aunque no dio nombres, sí añadió que le tocó hacer modificaciones en el área de Desarrollo Urbano, ya que implicó un proceso complejo, con cerca de 40 servidores públicos involucrados, cuando te das cuenta de esas fallas, traiciones no las hacen a quien está presidiendo, sino a la ciudadanía.

Porque todos como servidores públicos nos debemos al pueblo, a la ciudadanía, a esa rendición de cuentas y cuando hay fallas, nos las están diciendo y no se actúa de manera oportuna, defraudas la confianza de la gente. (En ese caso), la decisión fue complejo, se rumoraban muchas cosas, pero no puedo no definirme, añadió la edila: Video desde Puebla: Si hay denuncias en mi contra, que las presenten, exige Martínez Carreño

En cuanto al Cabildo, que de manera permanente le fue adverso en un tercio, incluyendo varios regidores morenistas, como Libertad Aguirre Junco, Rosa Márquez Cabrera etc, la munícipe reconoció que es un órgano complejo, difícil, pero donde todas las voces fueron escuchadas y “dejamos de comprar voluntades, de comprar votos, como lo hacían anteriormente”.

NO COMPRAMOS VOLUNTADES EN EL CABILDO

Hubo intentos de chantaje, de extorsión, acusó Rivera Vivanco, “hubo compañeras y compañeros que se acercaron y nos dijeron oiga es que antes nos daban tanto, es que antes se estilaba esto”, lo que ocurrió desde el principio, cuando regidores del PRI-PAN que ya habían estado en Cabildo quisieron condicionar su voto.

“Los primeros que me dijeron eso fueron los que ya habían estado, del PRI-PAN”, insistió la presidenta municipal, quien abundó que también lo hicieron algunos que no eran de Morena, pero que se habían sumado a la coalición: Denunciará Claudia Rivera a dos regidores por extorsión

Incluso, destacó sentirse muy orgullosa de que nunca se accedió e esos intentos de extorsión de algunos regidores, sino que el dinero se destinó para fines públicos: Regidores de Juntos Haremos Historia piden presentar denuncias contra los que quisieron extorsionar a la presidenta municipal