Con la semana UDLAP-CANACINTRA se forman líderes empresariales

Staff/Rossi

Empresarios afiliados a la cámara analizan y discuten temas esenciales para su organismo

Cholula, Puebla; a 10 de octubre de 2021.- Con el objetivo de brindar herramientas vanguardistas a empresarios afiliados a la cámara y fomentar el liderazgo dentro de sus empresas, la Universidad de las Américas Puebla y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, delegación Puebla, llevaron a cabo la Semana UDLAP-CANACINTRA: Creando Líderes, evento en la que académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas Puebla brindaron cinco webinars en los que se trataron temas como Gestión del cambio organizacional, Kaizen coaching, Administración de proyectos ágiles de mejora, Habilidades de comunicación hibrida para líderes y Desarrollo del talento para el liderazgo.

La Semana UDLAP-CANACINTRA inició sus actividades con la conferencia titulada Gestión del cambio organizacional, a cargo del Mtro. Marco Antonio Morales Castro, quien en su ponencia destacó que las organizaciones actuales requieren estar atentas a las demandas del ambiente: “Es muy importante entender el dinamismo que hay en las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas y sociodemográficas, ya que éstas afectan el comportamiento de las organizaciones. Hay herramientas como el análisis del contexto que nos pide se trate de mirar con mucha frecuencia hacia el ambiente para ver qué es lo que está ocurriendo y que pueda afectar tu organización”, explicó el Dr. Morales, quien además mencionó que lo anterior es muy importante ya que actualmente las organizaciones son bombardeadas por tensiones generadas a partir de un ambiente competitivo cada vez más dinámico y agresivo, que pone a prueba las capacidades de acción y reacción que tiene la empresa para satisfacer los mercados cambiantes y exigentes de sus stakeholders.

En el segundo día, el Dr. Manuel Francisco Suárez Barraza, habló sobre el Kaizen coaching, del cual dijo es un método sencillo, gradual y fácil que busca en todo momento mejorar y/o cambiar la calidad de vida de cualquier persona que esté interesada en conseguirlo. Asimismo, destacó que no importa de qué tipo de organización y de país estemos hablando, tenemos que construir sistemas de gestión sencillos, flexibles y fáciles de aplicar; sistemas que verdaderamente revolucionen los métodos tradicionales de trabajo; sistemas que permitan crear una cultura de esfuerzo, disciplina y constancia en que nadie dé por hecho que las cosas deben seguir siendo como son, es decir, sin Kaizen, sin mejora. El académico UDLAP concluyó su ponencia diciendo que los modelos de Kaisen individual sí se pueden plantear para el personal de las empresas “y es el momento de hacer esto, porque la pandemia ha puesto en jaque a personas, empresas y organizaciones de todo el mundo. Es tiempo de replantear cómo trabajamos y la mejora es un componente vital. Creo que el camino del cambio en México es que cada día se necesita de esa mejora continua que se puede dar en las organizaciones”, afirmó el Dr. Suárez Barraza.

El tercer tema desarrollado en la Semana UDLAP-CANACINTRA, estuvo a cargo del Dr. Luis Alberto Barroso Moreno, quien habló sobre la administración de proyectos ágiles de mejora, de la cual dijo es una administración ágil de los proyectos, “donde se entienda que esa agilidad se refiere a una mayor flexibilidad y una habilidad de adaptación al cambio; ello principalmente porque actualmente estamos viviendo momentos de constante cambio y recordemos que todo proyecto va a surgir a partir de dos detonantes: uno, encontrar la respuesta a un problema y/o, dos, haber encontrado una oportunidad de negocio”, afirmó el académico UDLAP, quien además destacó que “las soluciones a los problemas y el atacar una oportunidad de negocio, en cuanto a tiempo se refiere, es cada vez más corto; de ahí surge la necesidad de implementar metodologías que permitan atacar esos puntos de una manera más rápida”.

El Dr. Felipe Machorro Ramos habló sobre habilidades de comunicación híbrida para líderes y mencionó que el tema de los equipos híbridos se ha maximizado con el inicio de la pandemia, etapa en la que muchas empresas enviaron a sus trabajadores a casa a trabajar, trayendo consigo reuniones virtuales. La pandemia nos trajo la necesidad de comunicarnos virtualmente y ahora, con la nueva normalidad, de manera híbrida”, afirmó el académico UDLAP; quien además destacó que, hablando de los modelos híbridos, la nueva normalidad es una mezcla entre lo que existía antes de la crisis y de lo que pasó en la etapa de crisis fuerte. Asimismo, enfatizó que la nueva normalidad no significa ni el fin de las oficinas ni un retorno a la manera en que eran las cosas; “significará una combinación entre el trabajo a distancia y el trabajo presencial”. Finalizó su ponencia expresando que el uso de modelos híbridos representa retos tanto para los empleados como para las gerencias. “Los empleados tendrán diferentes grados de acceso a recursos, tendrá distintos niveles de visibilidad, representará una desventaja para los empleados menos hábiles tecnológicamente y una ventaja para los trabajadores hábiles en la construcción de relaciones sociales. En cuanto a los desafíos para la gerencia están: mantenerse informados sobre lo que los empleados hacen, no podrá tener un sistema de seguimiento y comunicación sistemático y continuo, no podrá evaluar su desempeño, entre otras.”

Para finalizar la Semana UDLAP-CANACINTRA, la Dra. Marcela Haydée Ruiz Vázquez presentó la ponencia titulada desarrollo del talento para el liderazgo, en la que explicó qué es el liderazgo, cuáles son los tipos de liderazgo, cuál es su importancia y ahondó en los estilos de liderazgo contemporáneo de los cuales desprenden el liderazgo carismático, el liderazgo transnacional y el liderazgo transformacional. Al concluir, ante la pregunta de si los líderes nacen o se hacen, la Dra. Marcela informó que “los investigadores estiman que el 30% se hereda, son rasgos que ya traemos de nacimiento, y el 70% se desarrolla; entonces la mayoría coincide en que los líderes se hacen”.