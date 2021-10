Dalú platica sobre su participación en “MasterChef Celebrity”

En noviembre lanza su EP Navideño y su libro “Inquebrantable”

Por Mino D’Blanc

La cantante Dalú platica sobre su experiencia de haber participado en “MasterChef Celebrity” y de sus proyectos.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Luz del Carmen Miranda para la realización de nuestro trabajo periodístico.

MD’B: Felicidades por tu participación en “MasterChef Celebrity”.

DALÚ: Ay, gracias. Todo mundo me llama y me dice que qué lástima que salí y tú me dices “felicidades por haber estado ahí” (ríe).

MD’B: ¿Qué experiencia te dejó “MasterChef Celebrity”?

DALÚ: Realmente fue seguir arriesgándome, seguir haciendo lo que a mí me gusta, pero hay que prepararse un poco más antes de arriesgarse y de estar en la cuerda floja. Yo tengo una trayectoria en YouTube preparando platillos saludables, de hecho por eso me metí a “MasterChef”; no creas que me metí diciendo “a ver qué pasa”, sino yo ya sé cocinar, nomás que lo que yo hacía era cocinar saludable.

MD’B: A través de tu experiencia, ¿cuál consideras que fue tu mejor aportación a “MasterChef Celebrity”?

DALÚ: Yo creo que honestamente aporté más con mi carisma que con mis recetas, porque no pude hacer nada de lo que yo sé hacer que es cocinar saludable. En “MasterChef” no existe eso, no hay forma, porque si no hubiera salido en el primer show, entonces aquí lo más que aporté fue mi personalidad.

MD’B: ¿Cuál fue el platillo que más te gustó preparar en “MasterChef Celebrity”?

DALÚ: El pulpo, porque me quedó muy bueno y era la primera vez que lo hacía. Cuando me sacaron fue por el chimichurri mentado.

MD’B: ¿Cuál fue el platillo que más trabajo te costó?

DALÚ: El pozole de cerdo, porque nunca había cocinado cerdo, entonces le tenía mucho respeto porque yo sé que es complicado, tiene mucho tiempo de cocción, entonces no tenemos tiempo ahí.

MD’B: ¿Si sacaran un recetario de “MasterChef Celebrity” sí le entrarías?

DALÚ: Claro, de hecho ya viene. Ya estoy trabajando en ello y ya viene mi recetario Fitness.

MD’B: ¿Qué viene después de “MasterChef Celebrity”?

DALÚ: Viene mi música, siempre ha estado mi música. Esto fue como una espinita que tenía de cocinar en la cocina más famosa de México y yo sigo en promoción con mi disco y estoy a punto de sacar mi disco navideño que en noviembre ya va a estar listo. También mi libro “Inquebrantable” que es de buenos hábitos y toda mi experiencia. Vienen muchísimas cosas la verdad, pero tiempo al tiempo porque tenemos más de un año escribiendo el libro que va a salir el mes que entra, que ya está listo y el EP navideño que son todas canciones autoría mías originales. Entonces se está trabajando a toda máquina para poder presentarlo.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todas y todos los demás cantantes de tu género?

DALÚ: Que soy cantautora y que a pesar de haber muchas, tengo un estilo muy particular para decir lo que yo quiero a través de letras, melodías y mi voz, entonces ese es mi factor.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cantarías y por qué?

DALÚ: No puedo decir nunca, no estoy peleada con ningún género. De dedicarme completamente a uno de lleno, no. No me cierro a hacer alguna colaboración en un futuro de cualquier género.

MD’B: ¿”MasterChef Celebrity” puede ser una gran plataforma para tu carrera como cantante, aunque son cosas muy diferentes, pero al fin y al cabo no deja de ser televisión?

DALÚ: Claro, porque a final de cuentas es exposición. Además conocí a muchísimas personas, conectes y toda la industria se maneja a través de contactos. Me relacioné bastante con todos mis compañeros y saqué más provecho de mis amistades que en sí aprender cosas culinarias, la verdad.

MD’B: ¿Cuál de todas las cosas que hiciste en “MasterChef Celebrity” consideras que no volverías hacer en tu vida?

DALÚ: Un chimichurri yo creo; o más bien el hecho de hacer algo que nunca he probado antes porque entonces con qué lo estoy comparando.

MD’B: ¿Si te volvieran a entrar a “MasterChef Celebrity”, lo harías?

DALÚ: No. Ya tuve mi experiencia, llegué hasta donde mi corazón pudo y nada más queda recordarlo como algo muy bonito.

MD’B: Si te invitaran como juez, ¿entrarías?

DALÚ: No, porque no podría dar mucho mi opinión. Yo soy muy saludable; mi paladar está acostumbrado a comidas con menos sodio, menos azúcares, entonces no sería yo buena referencia.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

DALÚ: Que muchas gracias. Viene lo mejor apenas y que me sigan en mis redes sociales que son Dalú Música y mis canciones las pueden escuchar en cualquier plataforma digital.