Propondrá MBH reforma a ley de transporte para regular grúas y corralones

Staff/IMR

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de regularizar la operación de grúas y corralones, a fin de garantizar que en dichos servicios y espacios no impere la corrupción ni la delincuencia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla.

En videoconferencia de prensa, el titular del Ejecutivo detalló que la propuesta será enviada al Congreso de Puebla antes de que concluya este mes, al reiterar que es necesario “resolver los vicios” que hay en materia de transporte y no existan más violaciones a la ley.

Resaltó que su gobierno no es omiso ante los presuntos actos de corrupción registrados en la operación de grúas y corralones. En este sentido, lamentó que, en algunos casos, que las fuerzas del orden favorezcan a ciertos propietarios de grúas cuando se registra algún incidente vehicular.

Barbosa Huerta recordó que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, ya clausuró corralones en la entidad por no contar con los permisos correspondientes. Además, dijo, que con la nueva reforma a la Ley de Transporte, el gobierno estatal garantizará que dichos lugares no sean utilizados para el desmantelamiento de vehículos robados: “vamos aplicar la ley, no más delincuencia organizada desde esas actividades”.