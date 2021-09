Nuevos tiempos en el Congreso de Puebla: Sergio Céspedes

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Encabeza la segunda legislatura de Puebla con mayoría de fuerzas políticas de izquierda (Morena y PT) y su antecesor inmediato fue un Congreso local ríspido, polarizado, confrontado, que privilegió la pelea, pero que –al mismo tiempo- dejó sin abordar al menos dos temas importantes para los sectores llamados liberales, como el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.

En consecuencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es el primero en asumir que deberá dirigir una Legislatura muy diferente a la anterior, aunque –fiel a su estilo- él se cuida mucho de no emitir ninguna crítica cuestionamiento a los diputados anteriores o, incluso, a los actuales.

Entrevistado, Céspedes Peregrina –incluso- emitió elogios para la Legislatura anterior: “tiene un gran mérito, enfrentó condiciones importantes que resolvió muy bien, porque darle estabilidad al estado no fue cualquier cosa, el haber sacado con éxito un gobernador interino y elección extraordinaria no podemos dejar de reconocerlo.

“Hoy el estado tiene paz, gobernabilidad, hay un gobierno estable, con rumbo, se ha abatido mucho el tema de la inseguridad, eso genera paz social y nos da una base para que hoy el Congreso vaya de lleno sobre reformas muy importantes, como mejora regulatoria, reactivación económica”, recalcó.

LA SCJN SE HA ATRASADO EN ENTREGAR SU VEREDICTO SOBRE DESPENALIZAR EL ABORTO

Cuestionado sobre la despenalización del aborto, asunto polémico que la SCJN ya determinó, pero que la Legislatura pasada no quiso abordar y que el arzobispo de Puebla y grupos de derecha se oponen y quieren armar una consulta pública, el presidente del poder Legislativo subrayó que “estamos teniendo mucho tacto.

“Mi posición me obliga a ser muy respetuoso, estamos esperando el engrose de la SCJN, ver los consensos de los 41 diputados, medir los tiempos y generar las mejores condiciones para un poder representativo de todo el estado, tiene que haber un consenso muy claro entre nosotros en temas álgidos como éste, ya que es importante que el protagonismo no nos gane”.

Céspedes Peregrina reiteró que, como Congreso local, se debe respetar la ley, privilegiar los derechos de las mujeres, pero también buscar un consenso social y asumir ese tópico de manera integral; es decir, desde los puntos de vista de salud, social, educativo, en especial para que haya conciencia entre todos los sectores.

-En este tema, ¿la Legislatura acatará lo determinado por la SCJN?- se le preguntó

-Todo mandato tiene que ser acatado, tenemos que estar muy pendientes de cómo viene, se ha detenido (la entrega por parte de la CJN), esperemos que pronto esté en nuestras manos ese engrose, para darle la interpretación jurídica correcta y ponerlo en las manos de las comisiones legislativas correspondientes y que se llegue el Cabildeo, respondió.

SIN CONSIGNA, LAS CUENTAS PÚBLICAS DE CLAUDIA RIVERA Y ALFONSO ESPARZA

Otro asunto obligado que se le preguntó fue el de las cuentas públicas de dos actores políticos salientes con mala relación ante el gobierno estatal, la presidenta municipal de Puebla y el rector de la BUAP, Claudia Rivera Vivanco y Alfonso Esparza Ortiz. El cuestionamiento fue cómo se analizarán sus cuentas públicas en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y si han recibido línea o instrucciones a ese respecto.

Céspedes Peregrina respondió que la ASE tiene independencia, es un área técnica que genera condiciones de análisis de las cuentas públicas. Añadió que no debe haber ningún sesgo político en este tipo de asuntos, aunque dichas instancias están en un período de análisis y todas las instituciones que manejan recursos públicos son sujetos de análisis y que, una vez que sean revisados (los números), no habrá mayor problema en aprobarles sus cuentas si no se encuentran irregularidades.

-¿Usted ha recibido línea o instrucciones contra dichos actores públicos?-

-Primero que nada, quiero decirte que nosotros no recibimos línea de nadie, que quede muy claro. Además, no me han hecho ningún comentario al respecto, se trata de una responsabilidad estricta de la ASE de hacer un dictamen técnico que nosotros analizaremos, revisaremos con los elementos de prueba que ellos nos den.

“No hay ningún tipo de acción que, por el momento, nos lleve a determinar eso (un proceso de determinación de responsabilidades), no está en nuestras manos, no tenemos conocimiento de ello, es un tema técnico y, una vez que estén instaladas las comisiones, se empezará a dar emplazamiento y revisión a todos los sujetos obligados en nuestro estado”, concluyó Céspedes Peregrina.