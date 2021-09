Blackground Records 2.0 reestrena ΛΛLIYΛH el tercer disco de la artista

Mario Larios

Hoy se realiza el esperado relanzamiento de ΛΛLIYΛH, el tercer disco de la cinco veces nominada al Grammy, Aaliyah. También conocido como el “Disco Rojo”, este fue su último trabajo discográfico y ya está disponible en todas las plataformas de streaming, gracias a una alianza entre Blackground Records 2.0 y EMPIRE.

Luego de que el reestreno de One In A Million llegara al número uno en las listas de discos catálogo y digitales de Billboard, alcanzara el segundo lugar en las listas independientes y debutara en la décima posición de la lista Billboard 200, ΛΛLIYΛH, la última entrega del catálogo de la fallecida estrella del R&B ya está disponible para sus fanáticos en todo el mundo. En su momento, el disco homónimo recibió los elogios de la crítica y alcanzó la segunda posición en la mencionada lista. Gracias a exitosos sencillos como “Rock The Boat” y “More Than a Woman”, la colección recibió dos certificaciones multiplatino por parte de la RIAA, sentó las bases para los artistas de R&B venideros y recibió nominaciones al GRAMMY en las categorías “Mejor Disco de R&B” y “Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B” por “Rock the Boat” and “More Than a Woman”. Luego del desgarrador fallecimiento de Aaliyah, las ventas catapultaron el disco al primer lugar de la Billboard 200, acumulando finalmente más de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Publicado durante el apogeo del R&B, ΛΛLIYΛH ha sido considerado por la crítica como uno de los mejores discos del género y uno de los más influyentes de la época. En 2005, la revista GQ lo ubicó en la posición 66 de su lista “100 de los discos más cool del mundo”. Unos años más tarde, VIBE lo nombró uno de los “150 discos esenciales de la Era Vibe” y, más recientemente, NPR lo consideró uno de los “150 mejores discos hechos por mujeres”.

Listado de canciones de ΛΛLIYΛH:

1. We Need a Resolution featuring Timbaland

2. Loose Rap featuring Static

3. Rock the Boat

4. More Than a Woman

5. Never No More

6. I Care 4 U

7. Extra Smooth

8. Read Between the Lines

9. U Got Nerve

10. I Refuse

11. It’s Whatever

12. I Can Be

13. Those Were the Days

14. What If

15. Try Again

El material promocional de Aaliyah que acompañará el reestreno ya está en preventa en: https://blackgroundrecords.net/shop/collection.

ACERCA DE BLACKGROUND RECORDS 2.0:

Fundada inicialmente por Barry Hankerson en 1993, Blackground Records se volvió un nombre imprescindible en la música y la cultura pop de los años 90 e inicios de la década del 2000, gracias al oído experto de Hankerson para desarrollar artistas con carreras prolíficas. A lo largo de los años, con un catálogo que incluía a la fallecida Aaliyah, Timbaland, Tank y JoJo, Blackground Records vendió millones de discos, alcanzó las primeras diez posiciones de la lista Billboard 200 en diez oportunidades y obtuvo innumerables premios. Ahora, como Blackground Records 2.0, Hankerson planea continuar su innegable impacto en la cultura pop.

ACERCA DE EMPIRE:

Establecido en 2010 por Ghazi Shami en su ciudad natal de San Francisco, EMPIRE es el líder actual gracias a su enfoque innovador para abordar la era de la música digital a través de sus divisiones de marca, distribución y publicación. El trabajo de Ghazi fue reconocido por Billboard que, en 2019, lo incluyo en su lista Indie Power Players y, en enero de 2020, en su Power List. Centrándose en el desarrollo inicial de los artistas, la compañía ha sido fundamental para lanzar las carreras de artistas ganadores de premios Grammy y certificaciones platinos como Kendrick Lamar, Cardi B, DRAM y Anderson .Paak.

A través de contratos a la medida que siempre favorecen al artista, EMPIRE logra establecer verdaderas alianzas con cada talento y sello en su catálogo. Gracias a su software exclusivo de analítica, recuperación y regalías, a disposición de cada socio, la compañía ofrece un grado de transparencia sin precedentes en la industria musical.