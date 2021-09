Salvador De Alba jr. ganó en Querétaro y es líder de Nascar Peak

Arlette Hernández

Salvador de Alba Jr., de Sidral Aga-Red Cola, corrió una carrera de campeonato impecable, en el Ecocentro de Querétaro y cruzó la meta 22.164 por delante de Rubén Garcia Jr. de Canel´s, uno de sus rivales por el título.

“No puedo decir lo suficiente sobre nuestro grupo. Siento que hemos dado grandes pasos este año, salir de San Luis con podio fue enorme. Hoy en Querétaro con una victoria y ser líder del campeonato es increíble. Ni siquiera sé… es irreal”, aclaró el tapatío.

Cuando se le preguntó a García Jr. en qué estaba pensando mientras la etapa final se acercaba a su fin sin neutralizaciones, dijo: “Sólo esperaba la amarilla, vi que Del Alba estaba bastante adelante y sentí que necesitaba llegar a él como se pudiera”.

Salvador, de 21 años, tiene ahora tres victorias que fueron en Chiapas, Puebla y Querétaro y ha recuperado el liderato de NASCAR Peak.

La victoria de hoy domingo, lograda tras comenzar desde los últimos lugares por que se arrancó en el orden inverso al estado del campeonato.

Felicidad indescriptible en Jake Cosio de Havoline que cruzó la meta tercero en la Peak con los sentimientos a flor de piel, emocionado y muy feliz por el logro obtenido: “La verdad es muy difícil asimilarlo. Para mí tiene un gusto particular, soy un piloto que viene de estar peleando en cada carrera este podio. Cuando crucé la bandera me acordé de todos los momentos que viví desde que empecé en esto y la verdad compartir podio con pilotos como Salvador o Rubén me llena de satisfacción. Ojalá sea el primer paso para algo mucho más grande que se siga gestando junto al excelente grupo humano del equipo”.

NOEL LEÓN Y ALESSANDROS RACING DOMINAN EN LA CHALLENGE

La revancha llegó de manera espectacular para el piloto de Alessandros Racing, Noel León, volante del auto #19 de la NASCAR Challenge, quien después de solventar problemas al inicio de carrera, se repuso para llevarse la bandera a cuadros dentro de la sexta fecha de la NASCAR Peak México que se corrió en el Autódromo EcoCentro de la Unión Ganadera.

Con este gran resultado, el equipo Alessandros Racing y sus patrocinadores: Grupo Andrade, Marketing & Advertising, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, AcePublicidad, SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthphone, volvieron al podio de manera contundente, además de ganar en la Challenge, Noel cruzó la meta en el segundo lugar general, a tan solo unos segundos por detrás del único competidor de la categoría mayor que llegó entre el top-3.

“Estoy sumamente contento, volvimos al podio y lo hicimos ganando. Al principio fue algo difícil, pero el auto respondió y conforme avanzó la carrera fuimos tomando ritmo hasta ganar la Challenge. Volvimos a ser más rápido que muchos de la Peak y eso me motiva mucho, unas vueltas más y estoy seguro que pudimos ganar la general”, dijo Noel León.

Esta es la segunda victoria de Noel en el circuito queretano este año. Durante la fecha 2 de la temporada 2021, luego de un impactante manejo, el regiomontano demostró que sería el principal contendiente al título, pronóstico que conforme pasan las fechas se concreta más.

Gran carrera para Andrés Pérez de Lara que cruzó la meta segundo en la Challenge, se sintió feliz por obtener podio, pero aun considera que puede llegar a más: “No pude lograr la victoria, es cierto que terminé en el podio, pero quizá podría haber logrado más. Trabajaremos junto al equipo y ser todavía mejores en Monterrey”, expresó.

La tercera posición quedó en manos a Alex de Alba de Canel´s, quien dijo que el resultado no es malo, porque lo mantiene en la pelea por el campeonato.

DE PUNTA A PUNTA, JORGE DE LA PARRA CONSIGUIÓ SU 2do. TRIUNFO DE LA TEMPORADA EN LA FB Y BOHN MIKEL’S TRUCKS – QUERÉTARO

Querétaro, Qro., a 5 de septiembre de 2021.- La emoción de la sexta fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks se sintió en el Ecocentro de Querétaro, en una carrera dominada por el actual líder del campeonato, Jorge de la Parra, quien consigue su segundo triunfo del año; esto en la segunda visita de NASCAR PEAK México Series a esta plaza.

El trazado de 2.4 kilómetros, fue testigo del sexto round de la temporada 2021 del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, con un clima caluroso y sin público en las tribunas debido a las indicaciones de las autoridades locales, teniendo una parrilla de 17 camionetas comandas por el campeón 2019, Jorge de la Parra.

La bandera verde aparecía en punto del mediodía, con los más rápidos de las prácticas sabatinas mostrando un gran ritmo, liderando De la Parra con la camioneta #29, seguido de cerca por Giancarlo Vecchi y su número 57 en una persecución no solo por el triunfo, sino por la punta del campeonato

Los primeros 20 minutos pasaban con una carrera continua, ondeando la bandera verde a cuadros en el puesto de meta, indicativo del final del primer “Stage” con Jorge de la Parra al frente para recibir 1 punto extra al cruzar primero.

Tras esto, el reinicio era limpio, manteniéndose en los tres primeros sitios Jorge de la Parra, Giancarlo Vecchi y el joven Federico Gutiérrez con la camioneta #23, hasta que a 4 vueltas del final aparecía una bandera amarilla para detener las acciones.

La rearrancada era buena, Jorge se mantenía y a la pelea por el podio se sumaba Nico Rivas, junto a Vecchi y Federico, quienes habían mantenido un duelo importante a lo largo de la carrera; sin embargo, una nueva bandera amarilla aparecía poniendo una nueva pausa a las acciones.

Todo se reanudaba en una emocionante verde, blanca y cuadros con una nueva amarilla, teniendo a un imponente Jorge de la Parra quien de punta a punta se quedaba con su segundo triunfo del año, confirmando que quiere un título más en la categoría. La lucha por el segundo y tercer sitio se tornaba por demás emocionante, siendo Federico Gutiérrez quien quedaba 2do, mientras Nico y Vecchi se veían envueltos en un incidente que beneficiaba a Neftalí Mondragón quien consigue su primer podio.