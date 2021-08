BUAP se mantiene entre las mejores universidades de América latina: QS Top Universities

Debate

Por Roberto Desachy Severino

De acuerdo a la más reciente clasificación de la calificadora internacional QS Top Universities, la BUAP se mantiene como una de las mejores universidades de América latina y el mundo, ya que se encuentra en el lugar 78 de las Instituciones de Educación Superior (IES) de la región.

Es público el hecho de que en Puebla hay mucho más de un centenar de IES; sin embargo, solamente dos se encuentran entre las 100 mejor evaluadas de Latinoamérica y una es pública, mientras que la otra (UDLAP) se encuentra involucrada en vergonzosas acusaciones y escándalos: Habrían girado orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP)

En el caso de la BUAP resulta más que meritorio el hecho de que se mantenga muy bien evaluada por instancias externas e internacionales, pese a que los últimos dos gobiernos federales han reducido recursos no únicamente a dicha institución, sino a todo el sector educativo y en especial a las IES: QS publica su lista anual de las mejores universidades de Latinoamérica

Ante el relevo del rector Alfonso Esparza Ortiz y la más que probable llegada de Lilia Cedillo, la máxima casa de estudios de la entidad está fortalecida, con una vida institucional plena, transparencia y como un referente no solo de calidad académica, sino también en las áreas de investigación y administrativas.

LILIA CEDILLO, EN CABALLO DE HACIENDA

La BUAP es un factor de gobernabilidad y orgullo para los poblanos. Ése es uno de los más importantes legados de Esparza Ortiz que Lilia Cedillo deberá sostener e incrementar. Por cierto, la futura rectora no pertenece al grupo político de su antecesor y, precisamente, esa es una de sus fortalezas, puesto que no tendrá que enfrentar a los adversarios o detractores de sus antecesores: Concluye nominación de aspirantes ante la Comisión de Auscultación

Al contar con 54 mil adhesiones contra las 127 de su más cercana adversaria, Guadalupe Grajales y Porras, Lilia Cedillo va en caballo de hacienda para encabezar la próxima administración y convertirse en la primera mujer rectora de la BUAP: La ASPABUAP se pronuncia ante la Comisión de Auscultación a favor de la Dra. Lilia Cedillo

Con un expediente personal e institucional limpio, Cedillo Ramírez deberá enfrentar el reto de involucrarse de lleno en el difícil entorno de la política universitaria. De los demás candidatos a la rectoría, al menos uno será eliminado, ya que la convocatoria solamente permite 5 aspirantes y se anotaron 6.

Ricardo Paredes ya buscó la rectoría varias veces, siempre sin éxito y, junto a José Víctor Tamariz, al interior de la universidad se les ve como dos aspirantes de relleno que solamente quieren negociar algo. Lilia Vázquez no concluyó su gestión al frente de la Facultad de Administración, porque se le acusó de usarla como plataforma política, mientras que Francisco Vélez Pliego podría retirarse de la contienda y mantener el dominio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH).

JAVIER LOZANO, EL INDEFENDIBLE QUE SALIÓ A DEFENDER A TONY GALI

Al interior del grupo político del ex gobernador Tony Gali Fayad la caballada debe estar no solamente flaca, sino famélica y, quizás, hasta con el mal de las “vacas locas”, porque solamente así se entendería que hayan enviado al peor de los suyos, Javier Lozano Alarcón, a defender su gestión: Javier Lozano Alarcón y el chivo en cristalería (Vídeo)

Sin duda que es necesario que la administración actual de Miguel Barbosa Huerta formalice las acusaciones contra el ex mandatario estatal por supuestas irregularidades en el manejo del seguro contra desastres naturales que se contrató desde la gestión de Melquiades Morales Flores y que, efectivamente, se manejó con especial secrecía y nubosidad.

Pero ¿a quién demonios se le ocurrió que un sujeto con los antecedentes de Javier Lozano Alarcón tenía la calidad moral para contestar las denuncias contra la gestión galista?, cuando el ex priísta, ex panista, ex morenovallista, ex calderonista, etc es un oportunista involucrado en varios escándalos, como el que protagonizó por las acusaciones de extorsión contra el empresario chino conocido como el “Rey de las Metanfetaminas”, Zhenli Ye Gon: Javier Lozano Alarcón debe pagar 10 mdp por el juicio que perdió: Carlos Meza

Y tampoco se puede olvidar que, en enero del 2017, como senador por el PAN y meses antes de chaquetear otra vez y volverse vocero de la campaña presidencial del PRI, el ex secretario del Trabajo en la administración federal fallida de Felipe Calderón admitió que si le bajaban el sueldo se tendría que poner a robar: Si me bajan el salario me pongo a robar: Senador del PAN

Lozano Alarcón es el clásico político al que uno quisiera comprar en lo que realmente cuesta…para venderlo en lo que él y sus cómplices creen que vale.