La despedida de los integrantes de los Rolling Stones a Charlie Watts

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, murió este martes a la edad de 80 años y los integrantes de los Rolling Stones así se despidieron a través de redes sociales.

Mick Jagger, líder de la legendaria agrupación, publicó una fotografía de Watts en su cuenta de Twitter, donde el músico aparece sonriendo y haciendo lo que más le gustaba, que era tocar la batería.

Keith Richards, guitarrista de la agrupación, colocó una fotografía de una batería con una leyenda que decía “cerrada”.

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram de los Rolling Stones, publicó un comunicado en el que notificaban sobre la muerte de Charlie Watts.

“Charlie murió tranquilamente en un hospital de Londres rodeado de su familia”, fue lo decía el comunicado.

Las reacciones no se hicieron esperar y miles de fanáticos mostraron sus condolencias y palabras de ánimo para la familia, miembros de la banda y amigos.

Muerte de Charlie Watts

Este martes se anunció la muerte de Charlie Watts; su agente Bernard Doherty, en un comunicado, indicó que el músico falleció en Londres.

En 2004, había sido tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres por un cáncer de garganta, del que se recuperó tras cuatro meses de tratamiento, incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

A principios del mes de agosto, el grupo anunció que Charlie Watts no estaría en la gira que la agrupación dará por Estados Unidos, ya que debía mantener reposo tras una una reciente cirugía.

Por indicaciones del doctor, el veterano baterista no participaría en la gira “No filter”, la cual está programada para iniciar el 26 de septiembre en St Louis Missouri.

Charlie Watts a sus 80 años solamente se había ausentado una vez de los compromisos de los Rolling Stones en 2004.

Watts estaba con los Stones desde 1963, junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

El baterista, que siempre se mantuvo alejado de la loca vida que vivían sus compañeros, siguió siendo durante más de medio siglo el imperturbable metrónomo de la banda mientras alimentaba su pasión por el jazz.

I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best🙏❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB

— Ronnie Wood (@ronniewood) August 25, 2021