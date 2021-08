Genoveva Huerta, Eduardo Rivera y Marko Cortés…de vuelta a las hostilidades

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como lo advertimos en este mismo espacio, era solamente cuestión de tiempo para que se reactivarán las hostilidades entre la presidenta estatal del PAN, el alcalde electo de Puebla y el dirigente nacional del blanquiazul, Genoveva Huerta, Eduardo Rivera Pérez y Marko Cortés, respectivamente.

Hace menos de un mes, el 13 de julio, escribí que la tregua entre Eduardo Rivera y Genoveva Huerta podría romperse en octubre o noviembre, debido a que sus respectivos grupos se enfrentarían por la dirigencia estatal del PAN: Genoveva Huerta y Eduardo Rivera: La frágil tregua que puede romperse en octubre o noviembre

Debo reconocer que me equivoqué, ya que el armisticio entre ambos se quebró mucho antes, en la primera quincena de agosto, cuando el CEN del blanquiazul determinó que –forzosamente- la próxima dirección del partido en Puebla deberá ser encabezada por una mujer: Aprueba por unanimidad CEN del PAN integrar paridad de género en renovación de CDEs

Con esto, el presidente nacional del partido, Marko Cortés, dio un claro espaldarazo a Genoveva Huerta para que se reelija y, al mismo tiempo, dejó fuera de la jugada a Marcos Castro, uno de los personajes más cercanos al edil electo de la Angelópolis y, por lo mismo, el más viable de su grupo para hacerse cargo del Comité Directivo Estatal del albiazul.

TODAVÍA NO COMIENZA EL NUEVO AYUNTAMIENTO Y YA SE MUEVEN LAS PIEZAS PARA EL 2024

No está de más señalar que la determinación de la dirección nacional panista sacó de la jugada –también- al ex presidente del partido en Puebla y diputado local electo, Rafael Micalco Méndez, quien no podrá contender para regresar a la dirigencia y tampoco obtuvo la coordinación de los próximos legisladores panistas: Levanta la mano Rafael Micalco para la dirigencia estatal del PAN en Puebla

Aunque Eduardo Rivera Pérez todavía no asume la presidencia municipal de Puebla, su victoria del 6 de junio lo catapultó entre los más fuertes precandidatos al gobierno para el 2024. Pero su carta Marcos Castro ya quedó fuera de la jugada para obtener la dirigencia estatal del partido y, si quiere buscarla, tendrá que apoyar a alguna de las mujeres de su grupo: Lupita Arrubarena, Ana Teresa Aranda o Augusta Valentina Díaz de Rivera.

Otra opción del munícipe electo es volver a pactar –otra vez—con el grupo de Genoveva Huerta, Aunque primero deberá cumplir el acuerdo de cederles el 25 por ciento de las posiciones en el próximo ayuntamiento y, hasta la fecha, no han tenido reuniones y, dicen los genovistas, tampoco les pidió una lista de nombres con gente a la que podría invitar.

Al interior del equipo de la presidenta del partido no cae nada bien que Eduardo Rivera parezca más cerca del PRI que del PAN y mucho menos que, supuestamente, planee nombrar como secretaria del ayuntamiento a Karina Romero Alcalá, hija de la ex senadora priísta Blanca Alcalá: Fotonota: Eduardo Rivera refuerza sus relaciones con el PRI estatal y nacional

GENOVEVA HUERTA, AL FRENTE DEL PAN HASTA EL 2024 Y MÁS ALLÁ

Incluso, ya se contempla la posibilidad de que el alcalde electo no cumpla los acuerdos. En ese caso, se fracturaría todavía más la relación con ese sector del partido y se crearían nuevos agravios y cuentas por cobrar que podrían saldarse en el 2024, cuando Eduardo Rivera busque ser candidato al gobierno de Puebla y Genoveva –probablemente- se mantenga al frente del PAN y como diputada federal.

El panorama se enturbia todavía más, incluso, porque se comenta que la determinación de Marko Cortés de colocar al PAN Puebla en la lista de los estados donde la próxima dirigencia deberá ser encabezada por una mujer se suscitó por un presunto distanciamiento con el propio Eduardo Rivera.

Al parecer, también de cara al 2024 y en el contexto de la disputa por la candidatura presidencial del PAN y de una eventual alianza con PRI y PRD, a Marko Cortés no le gustó nada la presunta cercanía del edil electo de Puebla con Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro y otro de los que podría ir tras esa postulación:Eduardo Rivera participa en reunión de presidentes municipales electos panistas

Y aunque el próximo presidente municipal de Puebla sea –en su momento – el mejor posicionado precandidato del PAN al gobierno estatal, la decisión de darle la postulación o no podría recaer en alguna de las instancias panistas, como la Comisión Permanente, donde los genovistas tienen mayoría.

De un azul obscuro, muy ennegrecido y peligroso el escenario entre los panistas de cara al 2024.