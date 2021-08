Sin vacunas y cada vez con más contagios y muertes, los poblanos están entre la espada y la pared por el supuesto regreso a clases presenciales

Debate

Por Roberto Desachy Severino

¿Cómo demonios esperan el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la SEP federal, Delfina Gómez Álvarez que los poblanos regresen a clases presenciales, si el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, no les mandan vacunas y el estado es uno de los de más contagios y muertos por Covid19?.

Seguramente más de un miembro del gabinete del gobernador Miguel Barbosa Huerta se realizará ése y otros cuestionamientos, ante la cada vez más cercana fecha del presunto regreso a clases presenciales, 30 de agosto, la falta de vacunas y la creciente cifra de casos y fallecidos por coronavirus en el estado: Video desde Puebla: 29 personas más mueren por covid-19 en la entidad, advirtió el titular de Salud

Pese a que el Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa Huerta y su secretario de Educación, Melitón Lozano, han respaldado el regreso a clases presenciales –como lo demanda el presidente de México-, lo cierto es que los poblanos están entre la espada y la pared por esa exigencia del gobierno federal: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa y Melitón Lozano destacaron acuerdos para el regreso a clases presenciales

Porque, cuando menos hoy 18 de agosto, a 12 días de la fecha fatídica, queda claro que Puebla es uno de los estados con menos condiciones para el retorno a la educación en vivo, sobre todo en las instituciones públicas, que atienden a la mayoría del millón 700 mil alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachiller en el estado: Concluye el 9 de julio el ciclo escolar 2020-2021: SEP

LÓPEZ GATELL, JORGE ALCOCER Y LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS: ENTRE PRIVILEGIADOS Y RELEGADOS

Es claro que el presidente López Obrador y Delfina Gómez quieren que –llueve, truene o relampaguee, como lo exigió el mismo Andrés Manuel – en todo el país regresen las clases presenciales. Pero, lamentablemente, mientras en la Ciudad de México y estados como Baja California, Sinaloa o Quintana Roo se ha vacunado a entre el 80 y 90 por ciento de la población, en Puebla ese porcentaje llega apenas al 37%, según datos del propio gobierno federal: Este día, México alcanza más de un millón de vacunas adicionales contra COVID-19

Y no, no es culpa de la administración barbosista, tampoco del inútil ex delegado federal de Bienestar, Rodrigo Abdala, sino de la secretaría de Salud de Jorge Alcocer que no ha mandado material biológico suficiente o, quizás, del canciller Marcelo Ebrard , que se ha preocupado por la Ciudad de México y los estados turísticos o con vínculos más fuertes con Estados Unidos, como Quintana Roo, Baja California, etc, pero que poca atención ha puesto a una de las entidades más afectadas por la pandemia, a pesar de su cercanía con la propia capital del país.´

La gestión de Miguel Barbosa elaboró protocolos para el regreso a clases en persona e implementó el sistema educativo híbrido. Incluso, lleva varios días pidiendo al gobierno federal que voltee hacia Puebla y mande vacunas: Video desde Puebla: En solo 24 horas hospitalizan a 40 personas más por covid-19 en la entidad y el gobierno pide vacunas a la federación

¿CLASES PRESENCIALES O RULETA RUSA?

Pero él sabe de primera mano todas las afectaciones que la pandemia está provocando en la entidad. Inclusive, el 1ro de agosto pasado el propio gobernador aseguró que a nadie se le obligaría a mandar a sus hijos a la escuela: A nadie se le va a obligar al regreso a clases presenciales, externó el gobernador Barbosa al participar en la Consulta Popular

Mientras Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer y/o Hugo López Gatell sigan sin mandar a la entidad las vacunas necesarias para los 217 municipios de Puebla, el proceso educativo normal seguirá como una meta anhelada, deseada, ambicionada, pero muy poco realista: Puebla, el estado más atrasado del país en el proceso de vacunación: Salud federal

Y queda claro que, a 11 días del supuesto regreso a clases presenciales, Puebla está cada vez más lejos de tener condiciones –al menos aceptables- para que el retorno a las aulas no se convierta en un albur, en una verdadera ruleta rusa, sobre todo en las escuelas públicas: ¡Pobre Puebla, relegada en las vacunas y en el corazón del gobierno federal y la 4T!