Rescatar el Centro Histórico y reactivar la economía, retos del próximo Cabildo en Puebla capital: Alejandro Cañedo

Por Roberto Desachy Severino

Sin duda, es uno de los pocos que trabajarán en el próximo ayuntamiento de Puebla, ya sea como regidor o secretario de Turismo y/o Desarrollo Económico, porque desde que Alejandro Cañedo Priesca se incorporó al servicio público lo hizo con pasión, entrega y resultados, como lo demuestra el hecho de que –hasta la fecha- sigue vigente uno de sus programas: La Noche de Museos.

En entrevista, Cañedo Priesca no quiso adelantar si en el próximo gobierno municipal fungirá como regidor o titular de Turismo, pero sí precisó que –en su equipo de Entrega Recepción- el edil electo, Eduardo Rivera Pérez, lo incluyó en el rubro económico, con la encomienda de reactivar a las empresas y rescatar el Centro Histórico.

Por ello, ha realizado diversas reuniones, mesas de trabajo para escuchar a los empresarios, sindicatos, universidades, ONGS para nutrir el Plan Municipal de Desarrollo. Fiel a su costumbre, trata por todas las vías de no criticar al ayuntamiento de Puebla, aunque admitió que una queja generalizada es la situación en que se encuentra el primer cuadro de la ciudad.

También subrayó que “hay mucha esperanza, un bono democrático muy grande en el próximo gobierno de la ciudad”, aunque la expectativa es enorme: La gente quiere una reactivación económica inmediata e, incluso, alerta “con nosotros no habrá tolerancia, tenemos que trabajar bien desde el principio”.

EL DIAGNÓSTICO ETERNO: INSEGURIDAD, QUIEBRE DE EMPRESAS Y DESEMPLEO

Cañedo Priesca subrayó que, además de que la pandemia afectó de manera extraordinaria a todos, las principales quejas de los diversos sectores son las de siempre: Inseguridad, quiebre de empresas y desempleo, “tenemos que aplicar las mismas tácticas de otras partes del mundo para que la gente vuelva a conseguir trabajo”.

El reto es que la Angelópolis “vuelva a ser un gran lugar para vivir, el que los visitantes añoren y que quisieran quedarse acá. Reiteró que la gente ha hecho grandes expectativas en la siguiente administración municipal: “Es como en un equipo de fútbol, cuando contratan a algún jugador que ha metido goles en otro equipo y todos esperan resultados desde el comienzo”.

Respecto a las reuniones entre el gobernador Miguel Barbosa con el edil electo Eduardo Rivera Pérez y su equipo de transición, Cañedo Priesca destacó que el Ejecutivo estatal les ha pedido trabajar en conjunto y con armonía, “pienso que habrá muy buena comunicación” entre ambas administraciones: Gobernador Barbosa se reunió con Eduardo Rivera para planear acciones conjuntas

Se puede reactivar la economía a través de un plan estratégico de turismo, con la reimplantación de un modelo de productos que le permita a la industria tener a certeza de atender a los visitantes y generar un espacio de comunicación, para que la gente sepa a dónde, cómo y qué promover, insistió el regidor electo.

SIN MIEDO AL YUNQUE Y NO VER HACIA ATRÁS

-¿Qué prefieres: Ser regidor o secretario de Turismo municipal?, se le cuestionó?-

-Yo soy regidor electo, no me han dado a elegir y, mientras no tenga otra propuesta…, respondió con una sonrisa.

-¿Rechazarías el cargo de secretario Turismo?-

-No, lo que estoy diciendo es que acepto lo que tengo, acotó.

Cañedo Priesca reiteró que, aunque en su familia ha habido panistas y hasta priístas, él se mantiene como regidor ciudadano y añadió no tener miedo de que sus compañeros del Yunque y/o del propio PAN le bloqueen o boicoteen, porque “tengo muy buena relación con todos los compañeros del Cabildo y siempre mi posición ha sido técnica, neutral, de trabajo con cualquier órgano y persona.

“Lo que nos ha pedido (Eduardo Rivera) es trabajar de manera concentrada y no confundirnos buscando cosas que no nos corresponden”, abundó.

-¿Nada de futurismo político?-

-Hay que vivir el presente para tener futuro, respondió.

-¿Qué van a hacer ustedes de manera diferente a lo que está haciendo el actual ayuntamiento?, se le preguntó finalmente

-Lo que estamos viendo es como los aviones que despegan: Solo ven hacia el frente, buscar nuevas cosas, no estar hurgando en lo que pasó, sino solucionar lo que nos toca, concluyó Cañedo Prisca: Eduardo Rivera y Alejandro Cañedo se reunieron con empresarios turísticos