Empresarios advierten sobre el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de un cartel de Jalisco

Hipólito Contreras

La semana anterior fueron detenidos algunos jóvenes por construir artefactos explosivos y drones para un cartel de la zona de Jalisco, es preciso que la Secretaría de Seguridad pública federal y estatal investiguen para evitar siga este tipo de reclutamiento de jóvenes vía redes sociales, advirtió Roberto Esquivel, integrante de la Red Mexicana de Franquicias.

Esto, dijo, es algo que ha estado sucediendo, las autoridades no han vuelto a ver este tipo de casos que ocurren ya en otros estados.

Esto, dijo, es algo que la policía cibernética debe comenzar a trabajar para eliminar este tipo de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Los jóvenes, señaló, se ven maravillados por estas ofertas laborales, estamos hablando de buenos ingresos, pocas horas laborables, al final del día, no se ponen a pensar en la situación que puede ocurrir, no sólo se está vulnerando a ellos sino a todos su círculo familiar y personal, amistades, esto es como la mafia, pueden salir embolsados, no en buenos términos, pueden utilizar su círculo para vulnerarlo, los jóvenes decidirán si quieren salir o continuar haciendo cosas malas.

Es algo bastante preocupante, advirtió, es una alarma que se está encendiendo para Puebla, nos habíamos tenido un caso de estos, es momento que la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal volteen a ver a este tipo de situaciones, deben investigar de dónde viene este tipo de reclutamiento, no podemos permitir que esto suceda, las redes sociales son muy vulnerables, las están utilizando los cárteles para reclutar a jóvenes mediante supuestos beneficios, suben armas, dinero, vehículos de lujo, hombres, mujeres, etc., todo está planeado y dirigido para jóvenes.