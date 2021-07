Acusan a juez de Xicotepec de quitarle la patria potestad de una bebé de 11 meses a joven madre

Abelardo Domínguez

Un caso que ha conmovido a gente de Xicotepec es el de Hilda, quien perdió la custodia de su hija menor, la cual se encuentra en plena lactancia, debido a que cuenta con apenas 11 meses de edad y, a base de engaños, su padre, ex pareja de la madre, logró que el juez le otorgara la custodia, sin ningún aviso a la mamá, quien ahora busca a su hija desesperadamente y se presume que la menor la tenga su padre, sabiendo que está bajo tratamiento pediátrico y con lactancia materna.

De acuerdo a información brindada a este medio de comunicación por parte Hilda, madre de la menor de 11 meses de edad de nombre Regina Antonela, el padre de nombre Francisco Javier sustrajo a la menor desde el pasado martes, solicitando a su hija de 11 a 14:00 horas, por lo que Hilda accedió y de ahí no supo nada de la bebé, a pesar de que le mandó mensaje, ya no tuvo respuesta y cerca de las 15:00 horas le llamó su ex pareja para mencionarle que le habían otorgado la custodia de la menor.

Fue a base de engaños con los que el juez le otorgó la custodia al padre de la menor, sin el consentimiento Hilda, mucho menos el acercamiento para llevar un proceso de custodia o patria potestad de la menor, lo que sorprendió a Hilda y fue por esta razón que acudió a instancias legales para recuperar la custodia de su hija, pero ahora Francisco Javier “N” y la menor no han sido ubicados para que la menor regrese con su madre, quien aún la está amamantando y no puede alimentarse con formula, por lo cual la menor de 11 meses se encuentra en riesgo.

Hasta el momento, la intensa búsqueda de Francisco Javier y de la menor ha sido por diferentes lugares del municipio de Xicotepec, incluso se realizaron cateos en las viviendas donde pudiera haber estado este sujeto, pero no han dado con su paradero, por lo que pudiera estar en complicidad con otras personas que también estarían incurriendo en algún delito.

Finalmente, Hilda, la madre de menor, pidió a las autoridades que agilicen la investigación para dar con el paradero, debido a que Francisco Javier ya fue notificado sobre la custodia que actualmente tiene la mamá de la menor, a la cual le han sido violados los derechos, tanto de la mamá, como de la menor.