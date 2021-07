Los Bucks siguen vivos en las Finales de la NBA; se llevaron el tercero ante los Suns

MEDIOTIEMPO

Con otra exhibición de 41 puntos y 13 rebotes de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks vencieron este domingo 120-100 a los Phoenix Suns y revivieron sus opciones de conquistar su primer anillo de la NBA en medio siglo.

En su segundo partido seguido con más de 40 puntos y 10 rebotes, Antetokounmpo comandó el triunfo en el primer partido en casa de los Bucks para reducir la desventaja a 2-1 en las Finales.

La superestrella griega es el tercer jugador en la historia en sumar al menos 40 puntos y 10 rebotes en partidos consecutivos en las Finales, después de Shaquille O’Neal (2000) y LeBron James (2016).

Los Suns, liderados por el veterano Chris Paul (19 puntos y 9 asistencias), se resintieron de la desafortunada noche de Devin Booker, que terminó con 10 tantos en 3/14 en tiros de campo.

Milwaukee tendrá la oportunidad de igualar la eliminatoria en su cancha en el cuarto partido de la serie este miércoles.

El domingo, los Bucks albergaron su primer partido como local en unas Finales desde la derrota ante Boston Celtics en 1974, sufrida tres años después de lograr su primer y único anillo.

Con el peso de las dos derrotas en Phoenix, donde no encontraron antídoto a la demoledora pareja que forman Chris Paul y Devin Booker, Milwaukee estaba obligado a sumar un triunfo que evitara una desventaja de 3-0 que ningún equipo ha remontado en la historia de los playoffs.

Milwaukee ya remontó un 2-0 en contra en la serie ante los Brooklyn Nets y confiaba en poner la primera piedra de una nueva gesta en el Fiserv Forum, donde tienen el mejor balance de esta postemporada con 8 victorias contra solo 1 derrota.

🏆🏀 GAME 3 FINAL SCORE 🏀🏆

Giannis GOES OFF for his 2nd-straight 40+ point game, leading the @Bucks to victory! They can tie the #NBAFinals presented by YouTube TV in Game 4 on Wednesday (9 PM ET, ABC). #ThatsGame

Jrue Holiday: 21 PTS, 9 AST

Khris Middleton: 18 PTS, 6 AST pic.twitter.com/RusI0hii1t

— NBA (@NBA) July 12, 2021