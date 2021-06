Tai Verdes lanzó el video oficial de “A-OK”, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc

Tai Verdes lanzó en VEVO el video oficial de su nuevo sencillo “A-OK”

Dirigido por Logan Meis (DaBaby, Roddy Rich, YG), la trama tiene lugar en un avión destinado a un accidente con un Tai Verdes muy relajado en el asiento del piloto. La trama captura el mantra de la canción: independientemente de los obstáculos que se pongan frente a nosotros, el pensamiento positivo siempre nos ayudará a superar las adversidades. Al final de la historia, un Tai triunfante y bromista aterriza el avión de manera segura para alivio y felicidad de todos los pasajeros. “A-O-K” marca el último sencillo del álbum debut de Tai titulado “TV”, que se estrenó el pasado el 20 de mayo a través de Artista Records.

Entre los últimos lanzamientos de Tai están los sencillos: Tendríamos Algunos Niños Lindos”, “Bad Bad News”, “Drogas” y “Stuck In The Middle” los cuales se incluyen en el nuevo álbum debut de Verdes. El sencillo “Stuck In The Middle”, allanó el camino para el darle un acensó acelerado al artista ganando elogios de la crítica como The New York Times, que lo aclamo como una de las “Mejores canciones de 2020”. Hoy continúa elevándose a nuevas alturas ya que después de publicar una serie de videos en TikTok, “Stuck In The Middle” tomó vuelo y alcanzó el número 1 en la lista viral de Spotify en EE. UU. Y en 22 listas internacionales. Desde entonces, ha acumulado más de 80 millones de transmisiones y más de 2.6 millones de creaciones de videos en TikTok que se han visto más de 2.5 mil millones de veces desde el lanzamiento de la canción a fines de mayo de 2020. El artista también colaboró con la cantante de R&B Kiana Ledé en una versión bien recibida de la segunda versión del track “Stuck In The Middle”.

Tres meses después de iniciada la pandemia de COVID-19, el cantautor Tai Verdes tenía un trabajo de nueve a cinco en una tienda de Verizon Wireless. Hoy tiene una de las canciones más importantes de EE. UU. y en el 2020 vio crecer a sus seguidores en redes sociales y streaming ganando una base de fans genuina y comprometida sin precedentes a pesar de la epidemia global. Tai-Verdes no ha pasado desapercibido pues ha recibido elogios de Rolling Stone, Billboard, Nylon, Genius, Ladygunn, Lyrical Lemonade, The Independent, Earmilk, Notion, Pause, Noctis Magazine y 1883 Magazine, además de obtener el apoyo del reconocido Dj Zane Lowe de Apple Music y ser invitado a participar en la fiesta virtual de Noche vieja 2020 de Tik Tok.