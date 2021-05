Gabriel Biestro recurrirá con su impugnación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Staff/IMR

* Esta batalla legal no es por una candidatura o un puesto.

* Nuestra lucha ya ha dado el primer fruto al allanar el camino a quienes deseen participar en próximos procesos.

Respecto al fallo emitido por la Sala Regional de la ciudad de México del Tribuna Federal Electoral el pasado fin de semana, Gabriel Biestro Medinilla aseveró a través de un video difundido en sus redes sociales que se trata de “un fallo singular respecto a la impugnación que he venido desarrollando”.

Biestro Medinilla explica que ante su denuncia por el cúmulo de arbitrariedades y opacidad en contra de quienes llevaron el proceso interno, “el Tribunal resuelve dándome la razón, reconociendo estos argumentos”.

Lamentó “que el Tribunal haya resuelto con tácticas dilatorias, resolviendo paulatinamente, lo que hizo que se fueran consumiendo los tiempos de las campañas, para resolver apenas a unos días de la elección, ésta era una resolución que pudo haber procesado hace semanas; todos, quienes somos agraviados, a quienes se nos violentan nuestros derechos merecemos una justicia pronta y expedita, que no atienda a elementos políticos, sino meramente jurídicos. Sobre todo si el propio órgano detecta omisiones y fallas en un procedimiento que tiene tiempos fatales, pero se limita a proponer que para la siguiente, la Comisión haga las cosas de manera correcta”.

Gabriel Biestro destacó que es importante “resaltar la falsedad de declaración que los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones hacen al momento de declarar al Tribunal de manera oficial, por escrito y firmado por sus integrantes, que no existió una encuesta, cuando que esos mismos integrantes, como la Secretaria General Citlali Hernández o el Presidente del Partido Mario Delgado, dijeron que sí existió dicha encuesta, es decir, no hubo ‘registro único’ como respondieron al tribunal, desde ahí podemos apreciar que las cosas no estuvieron bien. Que en todas las fases de la impugnación, siempre se me dio la razón”.

Todo esto, agregó, “me motiva a impugnar esta respuesta ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última y más alta instancia para resolver este tipo de casos”.

Biestro aseguró que esta batalla legal, “no es por una candidatura o un puesto”, y que además “ya ha dado como primer fruto el allanar el camino para los siguientes procesos, donde quienes decidan participar para representar a nuestro partido, a partir de esta resolución, tendrán mayores garantías de legalidad y certeza y evitará fraudes como el que me ha tocado combatir”.

De hecho la resolución de la que hablamos dice textual: “Esta Sala estima necesario conminar a la comisión de elecciones para que en los próximos procesos electorales se apeguen a las normas que los regulen, y respete plenamente los derechos de quienes participen en los mismos”.

Gabriel Biestro finalizó que “no dejaremos de defender a morena, no dejaremos de trabajar porque regrese a sus orígenes y no se despegue de sus principios”.