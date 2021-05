En Acatlán de Osorio rechazan a la candidata de Morena por corrupción

Hipólito Contreras

En Acatlán de Osorio hay un rechazo total a la candidata de Morena a la presidencia municipal, Meli Nava, porque no sólo no ha hecho obra pública, ni ha mostrado interés por resolver los problemas de los ciudadanos, sino que ha desviado más 45 millones de pesos, cantidad que no ha demostrado en que los utilizó, afirmó José Plácido Jiménez Amigón, presidente de la Federación Internacional de Mexicanos en el Extranjero.

Denunció que la candidata por Morena tiene a toda su familia en la nómina del Ayuntamiento, su mamá es titular del DIF municipal, hermanos y familiares los tiene en diferentes cargos.

Comentó que por el mal gobierno municipal Meli Nava logrado unir a los acatecos, pero en su contra, están en contra de su reelección porque serían tres años más de lo mismo.

En Acatlán, dijo, está fuerte la candidatura de Arturo Cajica Gómez candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, por tratarse de una persona con buenos antecedentes y que tiene un buen proyecto para Acatlán de Osorio

Denunció que Hortensia Martínez, presidenta del DIF municipal, mamá de Meli Nava, presidenta municipal con licencia de Acatlán de Osorio, ofende a los ciudadanos acatecos, llamándolos “malditos hambrientos”

Esto , dijo, sucedió el 13 de mayo en el barrio de San Rafael donde se llevaba un acto político del candidato del partido Encuentro Solidario, ofensa que molestó a las personas presentes.

Indicó que la familia Nava lleva muchos años gobernando Acatlán con malos resultados pues el municipio tiene muchos problemas, por lo que los ciudadanos buscan otra opción mejor.

Afirmó que la presidenta con licencia dejó una deuda de más de 65 millones de pesos que la están pagando los acatecos.

Indicó que la presidenta dejó obras inconclusas pero que las dio por terminadas, en las mismas se gastaron muchos millones de pesos.

Señaló que la candidata anda amenazando que si no votan por ella se retirarán programas sociales.