Anuncia el Tecnológico de Monterrey estrategia de regreso híbrido

Staff/Rossi

Desde enero 2021 se ha realizado la reapertura gradual en 16 campus y 8 preparatorias.

A partir del período de Verano, las y los estudiantes podrán seleccionar la modalidad que deseen.

Se implementarán sesiones en campus, actividades en aulas y nuevas herramientas para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

La reconfiguración de instalaciones considera los más estrictos protocolos de seguridad e higiene.

La institución ha colaborado en el despliegue de la Estrategia Nacional de Vacunación.

Puebla, Puebla, 20 de mayo de 2021. El Tecnológico de Monterrey, en acuerdo con las autoridades de cada estado en el que tiene presencia y bajo estrictos protocolos sanitarios, concluirá el mes de mayo con aperturas en al menos 90% de sus campus y está listo para iniciar el período académico de Verano y semestre Agosto-Diciembre 2021 en modalidad híbrida. Desde enero de 2021, la Institución ha reabierto actividades académicas y de bienestar voluntarias en 16 campus y ocho preparatorias, y ha habilitado el formato híbrido del modelo HyFlex+ Tec en seis ciudades.

El Tec se encuentra en constante análisis de la evolución de la pandemia por COVID-19 para guiar la toma adecuada de decisiones en beneficio de su comunidad. El apego a estrictas medidas y protocolos sanitarios, como un sistema propio de monitoreo de casos a través de las aguas residuales, la aplicación de pruebas PCR, la reducción de aforos, el uso adecuado del cubrebocas y conservar distancia entre personas, han sido fundamentales para el éxito de estos regresos.

Víctor Gutiérrez, rector de Operaciones del Tec de Monterrey, destacó: “Desde hace varios meses, nuestros campus están preparados para operar en formato presencial e híbrido; este avance es muy positivo y acelera nuestra vuelta a las actividades presenciales para los estudiantes que así lo deseen. Todos nuestros programas están sujetos a las condiciones de riesgo epidemiológico de cada entidad y apelamos al principio de la corresponsabilidad y el cuidado mutuo, siempre poniendo la salud de nuestra comunidad como prioridad”.

¿Cómo vivirá la comunidad Tec el regreso presencial?

La Institución continuará con el despliegue del modelo HyFlex+Tec, a través de la implementación de las siguientes acciones:

Parte de la oferta educativa contemplará distintos formatos:

Presencial: en algunos grupos, el 100% de los estudiantes inscritos podrá acudir presencialmente a todas las sesiones del curso, con un aforo limitado.

Híbrido: permitirá tener sesiones de clase presenciales y a distancia, alternando a las y los alumnos de un grupo y aprovechando los recursos digitales.

Remoto: los estudiantes tomarán sus clases y sesiones a distancia a lo largo de todo el curso, el cual se transmitirá a través de herramientas tecnológicas.

Los grupos en cada modalidad se irán activando de acuerdo a los aforos permitidos y alineados siempre con las pautas que dicten las autoridades.

Se ofrecerán nuevas herramientas para enriquecer la experiencia de aprendizaje remota: Cursos de Nivelación Flexibles, Fortalecimiento de Competencias Prácticas (talleres y laboratorios), experiencias internacionales virtuales (Global Learning), recursos para apoyar la transición al mercado laboral (Launching Pad) y programas de vivencia probados con éxito este semestre: Unplugged Days, Pausas de Bienestar y Wellbeing Days.

Juan Pablo Murra Lascurain, rector de Profesional y Posgrado, puntualizó: “La experiencia híbrida no se limitará a las aulas: nuestra comunidad podrá participar en actividades de bienestar, servicios académicos, servicio social y diferentes programas, desde el período de Verano. Hoy, tenemos ya habilitados espacios de estudio al aire libre, prácticas de laboratorio, talleres, retos Tec21, mentorías, eventos híbridos, y sesiones de profesores en aulas con estudiantes a distancia, entre otras actividades”.

La reconfiguración de espacios considera los más estrictos protocolos de seguridad e higiene establecidos a nivel global, entre los que destacan:

Monitoreo de aguas residuales (MARTEC)

Aplicación de pruebas PCR de saliva, aleatorias y focalizadas

Trazabilidad de casos mediante herramientas tecnológicas

Ventilación e instalación de filtros con tecnología en función del tipo de espacio

Cafeterías y zonas de venta de alimentos con servicio de comida solo para llevar

Aforos y señalización conforme a la normativa

Servicios digitales en BiblioTEC y Learning Commons

Adicionalmente, el Tecnológico de Monterrey es la primera institución educativa en México en obtener la certificación mundial CovidClean, otorgada a organizaciones dedicadas a servicios de hospedaje para sus edificios de Residencias. No obstante, el Plan de Regreso Consciente diseñado por la Institución considera el incremento, reducción de aforos o incluso el regreso a la modalidad remota, en caso de ser necesario.

Contribución a la estrategia de vacunación

Desde el primer momento, el Tec ha colaborado en la implementación del Plan Nacional de Vacunación, a través de la participación de voluntarios, equipo médico y capacidades logísticas de nuestros campus en las jornadas de Nuevo León, Estado de México y Chiapas, con lo cual ha apoyado la aplicación de más de 72,500 vacunas. En todo momento acompaña sus procesos de la mano de TecSalud para implementar protocolos, mismos que se actualizan periódicamente conforme se confirman científicamente nuevos hallazgos sobre el virus, y sigue los lineamientos y mejores prácticas de organismos nacionales e internacionales.

Igualmente, en el sitio de Regreso Consciente se encuentra toda la información relacionada con el retorno gradual a los campus del Tecnológico de Monterrey

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con 26 campus en 25 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2021) se encuentra en la posición número 155, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2020) se ubica como 1a en México y 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en licenciatura. Única institución educativa en México con la certificación Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y es la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México.