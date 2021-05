“Build a Bitch”: nuevo sencillo de Bella Poarch y primero que lanza con Warner Records

Por Mino D’Blanc

“Build a Bitch” es el nuevo sencillo de Bella Poarch y el primero que lanza con Warner Records, discográfica internacional con la que acaba de firmar.

A través de esta canción la artista asiático estadounidense transmite un mensaje de empoderamiento a través de un estilo muy original de pop oscuro, presentándose como una artista con una visión única y el talento para llevarlo a cabo.

Con la ayuda del productor y compositor Sub Urban, la producción digna de una banda sonora, tiene ingeniosos y pegadizos versos: “si necesitas ser perfecto, no estoy hecho para ti”. Al crear la canción sin complejos, Bella se ha inspirado en el constante escrutinio que supone ser una estrella de las redes sociales. Sobre la canción Bella comenta: “se trata de aceptarte a ti mismo por lo que eres en lugar de escuchar las ideas de otras personas sobre lo que debes hacer o cómo debes lucir. Espero que ayude a la gente a sentirse más segura y bien consigo misma y también les recuerde que no deben juzgar a nadie más”.

El video de “Build a Bitch” fue escrito y dirigido por Andrew Donoho con la dirección creativa de Sub Urban se centra en un taller al estilo Build-A-Bear donde los hombres hacen fila alrededor de la cuadra para construir a su mujer ideal. Llevándose una sorpresa cuando Bella cae de la cinta transportadora construida, convirtiéndose en una vengadora al estilo Lara Croft, liberando a un grupo de influencers para reescribir la narrativa de una vez por todas. El clip está protagonizado por ZHC, Valkyrae, Mia Khalifa, Dina, Sub Urban, Bretman Rock, Rakhim y Larray.