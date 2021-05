‘Checo’ Pérez compitió con dolor en la clasificación

Excelsior-Adrenalina

CIUDAD DE MÉXICO.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull tuvo que sobreponerse a un dolor en España el sábado mientras luchaba por el octavo lugar en la clasificación en el Circuit de Catalunya, cuando su compañero de equipo Max Verstappen aseguró largar en la primera fila en el Gran Premio de España.

En el circuito, el siete veces campeón Lewis Hamilton, de Mercedes, logró su “pole” número 100.

El mexicano, que aún no ha podido sentirse del todo cómodo en el auto desde su llegada desde Racing Point (ahora Aston Martin), dijo a periodistas que un dolor en su hombro izquierdo aumentó durante la sesión.

No me sentí al 100% conmigo mismo hoy, Tuve un pequeño problema con mi hombro durante la calificación, y me sentí mal durante todo el proceso. Se estaba poniendo cada vez peor a medida que se desarrollaba la calificación, y luché un poco más con eso”, comentó ‘Checo’.