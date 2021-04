Policías de Xiutetelco le rompen la pierna a un diabético…y en el estado de Veracruz

Sadit González

El afectado narró los hechos en que pide se castigue a los elementos de Xiutetelcode esde una clínica, con la pierna rota y pronto a hacerse una operación, hasta la fecha no se han acercado autoridades, aunque se violentó la soberanía del stado de Veracruz, agrediéndolo en el municipio de Jalacingo, Veracruz, a un hombre que además es diabético.

Fue de propia voz del agraviado quien nos narró los hechos ocurridos desde una clínica y con la pierna rota, molesto y exigiendo se castigue dicha agresión, la cual fue exhibida a través de redes sociales el pasado martes 27 de abril, alrededor de las 18:00 hrs, en un video en que se observa a varios policías intentando esposar a su hijo y se hace notorio el dolor en la pierna, la cual cabe destacar ya estaba rota, debido a una patada por el elemento de la policía municipal de San Juan Xiutetelco.

Con pruebas y argumentos Jorge Hernández Roa, mostrando su conocimiento a la que llamó una arbitrariedad, argumentó que los elementos policíacos no solo están siendo exhibidos, sino que además se busca el castigo de los mismos, pues se le agredió por rebasar a un elemento de tránsito, que no se identificó, pidiendo el apoyo de 8 policías para su detención, y que además no les compete hacer una detención en el municipio veracruzano.

Golpeado y adolorido en una cama, enyesado, es como se encuentra el licenciado Roa, donde ha mostrado en una transmisión en vivo a nuestro medio, golpes en abdomen, rostro y pierna, exponiendo que jamás le leyeron sus derechos y además robaron efectivo de la cartera de su hijo.

Siendo testigo un compañero de trabajo, el cual documentó el bochornoso escenario de los policías, con fotografías y videos, acompañó en todo momento al licenciado Roa.

Se hizo caso omiso en la comandancia, cabe recalcar que hubo una llamada y la respuesta fue “mis elementos están trabajando”, colgando en lugar de estar atentos a los abusos.