Taylor Díaz platica sobre su canción “El Rey (6 AM)”

Por Mino D’Blanc

Taylor Díaz promueve su nuevo sencillo “El Reloj (6 AM)”, en el que mezcla el bolero, el trap y el reggaetón.

El video oficial de dicha canción fue dirigido por Cristian Aguilar. En la historia aparece el cantante como protagonista, representando a un hombre dispuesto a conquistar a la mujer de sus sueños sin importar los obstáculos que la pareja pueda enfrentar en el camino.

Platicamos con Taylor Díaz, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music.

-Sobre “El Rey (6 AM)”:

MD’B: ¿Por qué le pusiste ese nombre tan curioso de “El Rey (6 AM)” a esta canción?

TD: Para ser honestos, nosotros teníamos en mente que teníamos que elegir un buen nombre para esta canción. Cuando comenzamos a pensar el hecho de ponerle “El Rey” sentíamos que naturalmente tenía que ponerse codo a codo con la canción de José Alfredo Jiménez y no quisimos hacerlos. Hay otra parte de la canción que nos encanta que empieza hablando de “6 AM me tienes aquí otra vez” y decidimos combinar ambos nombres y que la gente le llame como quiera a la canción.

MD’B: ¿Cómo llegó “El Rey (6 AM)” a tu vida?

TD: Para mí surge a partir de una actitud que siempre pienso que el rey es el que sirve a todos los demás, contrario al rey que le dan al ego.

Es la actitud de servir a todo el mundo y siempre ser un caballero ante todos, y por eso es la intención de poder hablar de esto, de ser el rey de alguien, poder ser el rey para alguien; en este caso en una historia romántica y me pareció fascinante poder hacerlo, sobretodo porque a mí me gusta mucho hacerlo en la música actual, en el reggaetón, en el hecho de poder plasmar cosas líricas que sean muy valiosas y que normalmente ya no se llevan a cabo, pero a mí me encanta mantenerlas y hacerlas a través de mi música.

Para mí la música es el máximo medio de unión de la humanidad y creo que es bonito poder crear algo que haga sentir, que les toque el corazón a las personas sin distinguir su edad y su preferencia.

MD’B: Si tuvieras que cambiar “El Rey (6 AM)” a otro género, ¿qué género preferirías?

TD: Podría ser un bolero, perfectamente.

MD’B: Para el video decidiste que fuera grabado en locaciones de tu estado natal, Veracruz, y además fuera romántico.

TD: Sí, un video romántico que a mí la verdad me pareció fascinante poder usar las locaciones de acá, es un lugar llamado Xico y el hecho de poderlo plasmar como muy colorido, poder llevar como esta onda de las flores, dándole su lugar al folklore nos pareció increíble y decidimos grabarlo aquí en Veracruz.

MD’B: ¿Esperabas el éxito que has tenido con “El Rey (6 AM”, tomando en cuenta que hace unos días lo lanzaste y ha sido un suceso y cómo ha sido tu vida antes y después de esta canción?

TD: Ha sido hermoso porque ha tenido una respuesta increíble y la verdad ha sido impresionante cómo se ha estado moviendo la canción. Para mí hay un antes y un después porque es la primera canción que saco después de “Neutro” que fue mi primer álbum y es hermoso poder continuar con mi música. Hay un antes y un después porque justo esto me da la posibilidad de poderme posicionar como uno de los principales referentes del reggaetón en México y de hacerlo de una manera digna.

-Taylor Díaz y su música:

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiaría de tu sonido y de tus letras y por qué?

TD: Lo que no cambiaría de mi sonido y de mis letras es mi parte del respeto a la mujer.

MD’B: ¿Qué puedes decir en relación al feminismo y al machismo y por qué los artistas como tú tienen que apostar siempre al fortalecimiento, la equidad de géneros y la dignificación de la mujer?

TD: Yo pienso que todos estamos siendo víctimas de las consecuencias y no estamos poniendo realmente atención en la causa del problema.

Yo creo que tanto las chicas que salen a destruir las cosas son víctimas de las consecuencias de una sociedad que no respeta no solo a la mujer, sino que no respeta a la naturaleza, no tiene conexión con nada, nos encasillamos en vivir en las ciudades y creer que eso es lo más increíble del mundo y en realidad solo vamos apagando nuestro espíritu con el paso de los años.

Es muy importante que desde niños se nos enseñe a conectarnos con la naturaleza, porque un niño que respeta a la naturaleza, que está consciente de lo que come, que está consciente de lo que habla en realidad nunca va a traer ni un problema para la sociedad y siempre va a ser una persona sensible.

El problema es cuando nos desconectamos de la naturaleza y solo nos dedicamos a crecer en medio del caos, es cuando se dan todos estos problemas. Pienso que estamos poniendo la atención en las consecuencias y no en el problema.

MD’B: Si tuvieras que definir en una sola palabra la fusión de géneros que haces para hacerlo el género tuyo, ¿cuál sería?

TD: No me fluye definir en una sola palabra la fusión de los géneros, pero lo definiría como algo fresco.

MD’B: ¿Qué tanto influye la música orgánica en tu música?

TD: A mí me encanta poner elementos acústicos, me encanta grabar guitarras, me encanta que las cosas que más pueda grabar en vivo casi siempre estoy metiéndolas. La música viva para mí es muy importante, aunque ahorita hay programas para crear, el hecho de que podamos darnos el tiempo de poder fusionar lo digital con instrumentos reales es precioso.

MD’B: ¿Con qué instrumento compones tú, generalmente?

TD: Uso principalmente mi instrumento que es la voz y la guitarra; muy pocas veces uso otra cosa.

MD’B: ¿Qué tanto tiene que ver tus canciones con tu vida personal o con experiencias de otras personas?

TD: En realidad casi todas las canciones son cosas que me pasan a mí y que aprovecho para hacerlas realidad.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género musical?

TD: Creo que principalmente es la manera en que compongo, en cómo me gusta usar las letras y el hecho de siempre darle valor a la mujer; creo que eso es algo de las cosas que más me importan en mi carrera, el hecho de cantar algo que sea bonito, que ellas puedan escuchar y que le guste a la gente.

MD’B: Por tus letras, por la forma en que compones, ¿consideras que tu música puede ser escuchada en todo el mundo y no solo en los países de habla hispana donde domina el género urbano?

TD: Creo que mi música puede ser llevada a todo el mundo, lo creo firmemente.

MD’B: ¿Qué es el reggaetón para ti?

TD: Para mí es un ritmo único que vino para revolucionar la música y que es muy importante que pueda aprovecharlo para poder dar un mensaje de amor a través de él.

-Taylor Díaz y sus proyectos:

MD’B: ¿Qué viene después de “El Rey (6 AM)”?

TD: Viene mucha música, viene el hecho de que yo pueda estar más cercano a la gente a través de mi música y más colaboraciones con otros artistas. Seguir aprendiendo, sobretodo.

MD’B: ¿Con qué artistas te gustaría colaborar y por qué?

TD: A mí en lo personal me gustaría trabajar con Danny Ocean porque es un artista muy completo y que representa muy bien a la música urbana y es un gran artista. También me gustaría colaborar algún día con Daddy Yankee porque es el pionero del reggaetón y poder colaborar con alguien así creo que terminaría de atar todos los cabos que he estado buscando lograr con mi música.

MD’B: Ahora que regresemos a la nueva normalidad, como le llaman, ¿piensas hacer conciertos híbridos?

TD: Yo creo que todos estamos esperando que podamos hacer shows otra vez, es algo que se añora con el corazón. Mientras lo único que queda es esperar a que todo se reactive. Yo tenía un par de shows y se cancelaron. Yo creo que solo queda esperar, pues la música cuando quieres conocer a tu artista en vivo nada se compara con eso, entonces hay que ser pacientes y sí haría conciertos híbridos.

MD’B: ¿Cómo se dio la firma con Universal y qué tanto cambió tu vida como artista?

TD: Cambió muchísimo mi vida porque me ha permitido conocer a gente muy valiosa, a poder seguir aprendiendo sobretodo de gente que es muy sabia en lo que hace, entonces tanto mi vida profesional como de manera personal ha cambiado todo para bien. Firmé con ellos en un momento cumbre porque justo cuando firmé fue un año antes de la pandemia, entonces la verdad es que fue muy hermoso poder haberlo hecho así y estoy muy agradecido con Dios y con las oportunidades que he buscado en la tierra para poder lograr que eso se llevará a cabo.