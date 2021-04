Día del Idioma Español: Corregir la discriminación a través del lenguaje incluyente

PRNewswire

Para Guadalupe López García, Consultora en género y políticas públicas, periodista feminista y correctora de estilo, el lenguaje incluyente es una acción afirmativa de carácter correctivo, compensatorio y de promoción, encaminada a eliminar el sexismo y a corregir situaciones de discriminación en el lenguaje oral, escrito o visual.

Es una propuesta política feminista que pretende trascender el uso del masculino genérico (base del androcentrismo) como norma gramatical única para la comunicación humana. Se trata de escribir textos con claridad y precisión, utilizar imágenes y audios a través de las múltiples posibilidades del lenguaje o creando otras alternativas como apropiación de la lengua*.

¿Por qué es importante el uso del lenguaje incluyente?

De acuerdo con la experta, el lenguaje, crea referentes sociales y culturales, con el lenguaje nombramos lo que existe y dotamos a esa existencia de características diferentes.

“Lo que queremos es que el lenguaje ya no exista sexista, que se reconozca que sí hay un sexismo como base, y que se entienda que podemos tener otras alternativas de comunicación”.

De ahí que la importancia del lenguaje incluyente es dejar de normalizar la discriminación.

“Y esto no es un invento, aunque no les parezca, aunque no estén de acuerdo, existen leyes, normas y acuerdos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing; o locales, como en el caso de México que existe la Ley General para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que señalan que tenemos que erradicar los estereotipos dentro del lenguaje.

Combatir la resistencia

Guadalupe López explica que sí existe resistencia de diversos sectores respecto al uso del lenguaje incluyente.

“Piensan que la lengua y sus reglas gramaticales son entes más allá de la realidad o más allá de esta lucha social y política. También esta resistencia es un reflejo de las otras resistencias que hay”, señala.

Explica que cuando nos dicen “que el masculino genérico no discrimina, cuando decimos los hombres, se incluyen a las mujeres y a los hombres. ¿Por qué se enojan, cuál es el problema si allí están incluidas? ¿Pero cuál es el origen del masculino genérico? En las poquitas referencias que he encontrado dice que el masculino genérico se utiliza porque un gramático declaró que la fórmula masculina tiene prioridad sobre la femenina, porque es más noble”.

El lenguaje incluyente en los medios de comunicación

Al preguntarle sobre la importancia de que los medios de comunicación utilicen el lenguaje incluyente, la periodista explica que los medios de comunicación defienden y generan ideología y transmiten cultura en todos los ámbitos. Entonces, es fundamental que utilicen un lenguaje que no discrimine. Por eso, el apartado “J” de la Plataforma de Acción de Beijing es fundamental, porque hace un llamado a los Estados y a los medios de comunicación a eliminar las prácticas diariminatorias que se reproducen a través del lenguaje, específicamente en los medios de comunicación.

El problema está en el pretexto de que está en contra de la libertad de expresión. Ese es la primera bandera que utilizan. No, ellos están violentando las leyes, porque no están siguiendo la normatividad que les indica que deben acabar con la discriminación, señala.

“Ya hay muchos avances, algunos medios tienen sus editoras de género que hacen una revisión de la información, hay códigos de ética, hay consejos de especialistas en el tema. Pero hay mucha resistencia. La cuestión es que hay sanciones que se pueden aplicar por ley, pero los Estados también tiene esta idea de la aplicación de esas sanciones están en contra de la libertad de expresión, entonces no lo hacen”.

Consejo Editorial con Perspectiva de Género de América Latina

Desde octubre de 2020, el Centro de Información de las Naciones Unidas en México forma parte del Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la Organización

Editorial Mexicana, el primero en el continente.

Este Consejo tiene como objetivo sensibilizar en temas neurálgicos para la sociedad como la lucha feminista, el avance democrático, el debate sobre la comunidad LGBT+, educación y salud a través de reuniones mensuales en donde se abordan y analizan, junto con expertas, diversos temas coyunturales como la paridad, la violencia contra las mujeres, las mujeres y el cambio climático, las mujeres y el deporte, entre otros.

Además, capacita a reporteros/as, editores/as, fotógrafos/as e integrantes del equipo editorial para lograr una cobertura equilibrada, abriendo al interior un espacio de reflexión sobre su comportamiento editorial y su labor de informar.

La Organización Editorial Mexicana cuenta con 50 periódicos distribuidos por toda la República Mexicana, 43 sitios web, 24 radiodifusoras y una estación de televisión local en Durango.