Príncipe Harry asistirá al funeral de Felipe de Edimburgo

Se confirmó que el príncipe Harry asistirá al funeral del príncipe Felipe de Edimburgo quien murió recientemente.

REINO UNIDO.

El Palacio de Buckingham anunció que el funeral por el duque de Edimburgo será el próximo sábado, 17 de abril, a las 15.00 horas en la Capilla de San Jorge, en Windsor.

A la ceremonia asistirá su nieto, el príncipe Harry, quien recientemente se desvinculó de la Familia Real.

Respecto a su esposa, Meghan, quien reveló hace algunas semanas que fue discriminada por la Familia Real debido a su color de piel, no se confirmó nada.

En esta ceremonia, que no será funeral de Estado, se “celebrará y reflejará” una vida de servicio de una forma apropiada en el marco de la pandemia de coronavirus, según recoge la cadena británica BBC.

Estarán presentes los miembros de la familia real británica, incluido el duque de Sussex, que viajará expresamente desde Estados Unidos para asistir.

Tras la ceremonia del sábado, Felipe será enterrado en la cripta real de la Capilla de San Jorge. Este mismo sábado se han realizado cañonazos de homenaje por el duque de Edimburgo en varios puntos de Reino Unido y se han declarado ocho días de luto nacional y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales hasta las 8.00 horas de la mañana del día siguiente de su funeral.

El príncipe Felipe no tendrá capilla ardiente y por tanto no habrá actos públicos para que la población pueda despedirse del consorte de la reina, ya que una de las peticiones más repetidas es que no se concentren en Buckingham ni en ningún otro lugar para evitar contagios por coronavirus y desde la web oficial de la casa real piden realizar una donación a alguna organización caritativa en su lugar. Sí se ha publicado un libro de condolencias virtual.

Mi querido ‘papá’ (en español) era una persona muy especial y creo que él hubiera sido la persona que más se habría sorprendido por la reacción y las cosas conmovedoras que se han dicho de él”, ha afirmado el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, en un mensaje difundido este sábado.

Estamos muy conmovido por las muchas personas de todo el mundo y de la Commonwealth que según creo comparten nuestro luto y dolor”, ha añadido, al tiempo que ha expresado su “gratitud” y la de su familia.

Carlos ha explicado que lo echará “enormemente” de menos y ha destacado el “servicio más destacable y devoto a la reina, a mi familia y al país”.