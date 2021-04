‘¿No estará loca?’: Enrique Guzmán así reacciona a denuncia de Frida Sofía por abuso sexual

La Vibra

Frida Sofía acusó de haber sido manoseada por su abuelo y tras las fuertes declaraciones, el papá de Alejandra Guzmán ha reaccionado ante las acusaciones

Enrique Guzmán ha roto el silencio después de que Frida Sofía revelara que sufrió de abuso sexual por parte de él. El papá de Alejandra Guzmán habría “manoseado” a su nieta cuando ella tenía 5 años. Frida Sofía hizo las tremendas declaraciones en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “De Primera Mano”.

Después de emitir la entrevista por el canal Imagen TV, un reportero del mismo programa se puso en contacto con el cantante para tener una reacción ante la explosiva denuncia pública.

“¿No estará loca?” fue lo que dijo Enrique Guzmán vía telefónica.

El reportero le explicó a Enrique lo que había dicho su nieta, pero éste último se escuchaba completamente desorientado sin saber lo que estaba pasando. El periodista lo pudo haber encontrado desprevenido sin saber que contestar. Gustavo Adolfo dijo que en su programa tendría más de esta llamada telefónica al día siguiente.

Mientras tanto en Twitter, Enrique Guzmán publicó un mensaje cuestionando la estabilidad mental de Frida Sofía y además insultando al periodista de espectáculos.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente“, escribió el papá de Alejandra Guzmán.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su abuelo Enrique Guzmán?

Las redes sociales se paralizaron tras hacerse viral las declaraciones de Frida Sofía sobre su abuelo Enrique Guzmán. En entrevista para el programa “De Primera Mano”, la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo había sido abusivo y asqueroso.

“Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar por qué tengo mucho que decir de eso“, dijo Frida Sofía. “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas“.

Cuando Gustavo Adolfo le preguntó directamente a Frida Sofía que es lo que le había hecho, la cantante dijo, “Me manoseó”. El periodista le preguntó a la cantante que edad tenía cuando había sucedido esto y ella aseguró que fue a los 5 años de edad. Esta revelación jamás se la había dicho a nadie y es la primera vez que lo externa públicamente.

“Es que sabes que es lo más asqueroso… cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere… y pues a esa edad no tienes ni idea“, agregó la famosa. “No tienes conciencia y entonces se vuelve algo normal y que asco pero es como que… pues en alguna vez se empieza a sentir rico o algo por qué te están tocando tus partes intimas. Por eso me lo callé por qué dije, ¿entonces yo estoy enferma?”.