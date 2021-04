En México la sociedad ha abierto los ojos: Héctor Larios y Genoveva Huerta

Staff / IMR

Al referir que en Puebla es necesario abrir los ojos para que Morena deje de destruir al país, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Héctor Larios Córdova, manifestó que a México le hace falta que el gobierno invierta en la gente y que el presupuesto se destine al rescate de programas sociales y a temas prioritarios como salud, educación y seguridad.

En conferencia de prensa realizada desde el municipio de Tehuacán, donde hizo entrega de la constancia que acredita a Jacobo Aguilar como candidato a la presidencia municipal, Larios Córdova refirió que los candidatos de Acción Nacional tienen todo para ganar los próximos comicios, pues México necesita ser rescatado de las manos de un gobierno ineficiente.

Por su parte, la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta, indicó que Acción Nacional rebasará los números obtenidos elecciones pasadas: “Estamos seguros de que ganaremos mucho más municipios y diputaciones que en 2018: “afortunadamente la sociedad ha despertado y está urgida de un cambio de rumbo para el país”.

Agregó que Morena la ha dado “atole con el dedo” a los mexicanos: “sus gobiernos son ineficaces y corruptos. No hay medicinas, no hay obras, no hay seguridad, por eso la necesidad de que el destino de nuestro país sea otro”.

Finalmente, Larios Córdova manifestó su beneplácito por la organización del partido y por el esfuerzo realizado para realizar los preparativos de campaña, al tiempo de sentenciar que el PAN es la mejor opción para que en México se vuelva a invertir en la gente: “Estoy seguro que nuestros diputados federales serán contrapeso de las decisiones unilaterales de quien hoy ostenta el poder”.