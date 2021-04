Yo seré el presidente municipal de Chignahuapan, no mi padre: Lorenzo Rivera Nava

Debate

Por Roberto Desachy Severino

En Chignahuapan el apellido Rivera es una fortaleza política, un gancho, debido a que sus abuelo y padre fueron presidentes municipales, pero también es una debilidad, ya que uno de los cuestionamientos que se le hacen a Lorenzo Rivera Nava es si él o su progenitor pretenden gobernar…otra vez.

También le critican el hecho de que, nuevamente, un Lorenzo Rivera intente ser edil del pueblo mágico de Chignahuapan, enclavado en la hermosa Sierra Norte de Puebla, donde los atractivos naturales y la buena comida coinciden con una ola de violencia que hace algunos años sacude a la región y que, lamentablemente, nadie logra detener.

Entrevistado por Desde Puebla, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía aseveró que, a diferencia de otros municipios, donde su partido, el PRI, presenta números bajos en la intención del voto, en Chignahuapan sí tiene la fuerza suficiente para competir contra Morena y vencerle en los comicios del 6 de junio.

No solamente es el tricolor el que se enfrentará a Morena, sino que también los demás partidos de la coalición Va por Puebla cuentan con militantes y están unidos en contienda. En ese sentido, subrayó que sí confía en la gente del municipio para ganar los comicios, debido a que se tiene propuesta y cercanía con los ciudadanos.

INSEGURIDAD, EL PRINCIPAL PROBLEMA A COMBATIR

Ante cuestionamientos concretos, Rivera Nava subrayó que, de ganar las elecciones, quién gobernará Chignahuapan es él, no su padre, Lorenzo Rivera Sosa, quien ha tenido una larga carrera política que lo ha llevado a ser alcalde, diputado federal, delegado en administraciones priístas y dirigente estatal del partido.

También descartó que se le pueda catalogar como un “júnior”, debido a que “yo he seguido mi propio camino, me he preparado, estoy terminando mi doctorado y sé que en política tienes que dar resultados, ser cercano a la gente para alcanzar su apoyo”. Recordó que él ha tenido diversos cargos en el priísmo, como regidor, dirigente juvenil, consejero nacional del partido, etc.

Rivera Nava admitió que la violencia, el crecimiento de grupos delictivos es el principal conflicto por el que atraviesa la ciudad. “La inseguridad es, sin duda, el tema a atender en Chignahuapan, lo dice la gente, los estudios, es un asunto preocupante que debemos resolver en coordinación con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno”.

Prevención, estrategia, decisión y sobre todo, la no vinculación con los grupos delictivos forman parte de la estrategia para enfrentar este problema, aseveró el candidato del PRI, quien añadió que –hasta ahora- no ha recibido amenazas o acercamientos con ninguna célula de delincuentes, aunque siempre existe la posibilidad de que intenten hacerlo.

RESPETO Y TRABAJO CONJUNTO CON MIGUEL BARBOSA

Chignahuapan colinda con estados como Hidalgo, Tlaxcala y eso ha detonado diversos temas de inseguridad, entre los cuales destaca el huachicol, que en los años recientes se incrementó y derivó en otros delitos. También hay narcomenudeo y tala clandestina en el municipio, junto a delitos del orden común.

Sin embargo, el huachicol fue el detonante de mucha violencia en la región, por ello, el próximo ayuntamiento deberá enfrentarlo con el apoyo de los ciudadanos, estrategia, firmeza y equipamiento, para que la gente recupere la tranquilidad, subrayó Rivera Nava.

En este rubro, el próximo ayuntamiento deberá usar la tecnología, equipar a los cuerpos policíacos y coordinarse con los gobiernos federal y estatal para enfrentar la inseguridad. En ese sentido, añadió que, de ganar la contienda, su relación con el gobernador morenista, Miguel Barbosa Huerta, sería de respeto y colaboración.

“Tenemos que trabajar mucho en el tema de seguridad. Yo reconozco que (del gobierno estatal) ha habido mucha atención a ese rubro en los últimos meses” y esto es algo que deberá mantenerse y fortalecerse con una buena coordinación en el ayuntamiento, añadió el candidato de la coalición PRI-AN-PRD.