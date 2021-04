5 Tips para que el dolor menstrual no te detenga

Staff/Rossi

Aunque durante mucho tiempo la menstruación fue invisibilizada al punto de convertirse en tema tabú, hoy en día las mujeres pueden expresar y hablar sobre los diferentes síntomas que experimentan durante este proceso. Para muchas, puede ser muy doloroso e incómodo; cuando esto sucede se habla de una dismenorrea primaria, que es una de las condiciones ginecológicas más frecuentes que afecta hasta al 95% de las mujeres en edad reproductiva, independientemente de su nacionalidad. Además de dolor, también hay cambios de humor, sentimientos y sensaciones. Afortunadamente, hoy, al romperse el estigma que rodea a este tema, las mujeres ya no deben sufrir el tema en silencio, sino que pueden hablar al respecto y buscar abiertamente cómo combatir este problema en vez de, simplemente, ocultarlo como si se tratase de una debilidad.

La dismenorrea primaria se caracteriza por dolor en el abdomen, en la parte baja de la espalda que incluso puede durar hasta 72 horas; además, se puede presentar diarrea, náusea y vómito. Estos síntomas son tan molestos, que ocasionan que entre el 33% y 50% de las mujeres se ausenten del trabajo y escuela. Sin embargo, es importante comentar que cuando la intensidad de dolor cambia o se presenta alguna anormalidad en el periodo menstrual, puede tratarse de una dismenorrea secundaria, la cual se asocia a una patología pélvica subyacente como endometriosis, miomas, pólipos endometriales, entre otros; por lo tanto, se debe estar alerta a cualquier cambio.

Mientras esto no suceda, puedes aprovechar esos días para conectar con tu cuerpo y aliviar los dolores menstruales sin que detengan o interfieran en tus actividades diarias, aquí te damos 5 tips para lograrlo:

Modifica tu dieta: Aunque esos días los antojos pueden estar presentes, intenta sustituirlos por frutas y verduras, ya que se ha demostrado que las dietas ricas en vegetales y bajas en grasas tienen un efecto benéfico en la reducción del dolor menstrual.

¡Haz ejercicio!: ¿Quién dijo que la menstruación es una razón para dejar de entrenar? ¡Al contrario! El ejercicio físico puede ayudar a disminuir la intensidad de la dismenorrea. Su efecto puede estar asociado con un mejoramiento en flujo sanguíneo a nivel pélvico, así como con la estimulación en la liberación de betaendorfinas que actúan como analgésicos.

Medicamentos OTC’s: Los fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINES), como Naproxeno sódico, el cual contiene Flanax, han sido los más utilizados debido a que presentan una gran efectividad en el rápido alivio del dolor menstrual. Para evitar las molestias, puedes utilizarlo desde un día previo al inicio de tu periodo y mantener su uso –siempre siguiendo las instrucciones del empaque– hasta por 5 días, debido a su alto perfil de seguridad. Debido a que ofrece alivio prolongado durante 12 horas, no será necesario que tomes otros analgésicos de rescate. Si además de los molestos cólicos menstruales sufres dolores de cabeza, musculares, de cintura y de espalda, asociados o no a tu ciclo, este tratamiento también te ayudará.

Calorcito para tu zona pélvica: Si en todo el mes no te consentiste, aprovecha esos días para hacerlo. Prepara un baño caliente o utiliza una compresa caliente mientras ves una película, esto puede ayudar para aliviar los cólicos menstruales.

Cero estrés: Aunque actualmente la vida es muy ajetreada, en la medida de lo posible, toma las cosas con paciencia y tranquilidad, de lo contrario el estrés aumentará el riesgo de tener cólicos.

Así que, ¡ya lo sabes! Con estos tips estamos seguros de que los dolores menstruales ya no serán un impedimento para seguir con las actividades de tu día a día. Sin embargo, si el dolor menstrual no cede con estas estrategias, puede ser causado por alguna otra enfermedad; mantente alerta y, en dado caso, visita al ginecólogo periódicamente para asegurarte de que todo está bien.