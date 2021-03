Ayuntamiento de Puebla apuesta por el fomento al deporte con torneos y experiencias en línea 

STAFF/AEH

El Gobierno Municipal celebrará tres eventos deportivos para incentivar la participación de atletas y entusiastas en experiencias digitales de activación física, entrevistas y clases muestra.

Yolatl Dioney Cuanal Cerezo, directora general del Instituto Municipal del Deporte (IMDP), presentó la convocatoria del Campeonato Virtual de Karate Do, torneo dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas practicantes de la disciplina.

Destaca la categoría de Parakarte, a través de la cual se invita a la población con diversidad funcional a participar con la exhibición del Kata en la modalidad de cinta libre.

Las inscripciones a este certamen quedan abiertas a partir de hoy y hasta el 3 abril. Para participar, las y los interesados deberán subir un video a YouTube de la ejecución de técnica para ser evaluados por la comisión de arbitraje designada.

Las bases de este torneo se pueden consultar en el enlace https://bit.ly/3tvR7QK, donde se detalla el proceso de inscripción, fechas y modalidades.

Otra actividad que se suma a la agenda del mes de marzo es el panel “Mujeres Dominando el Balón”, donde se tendrá como invitadas a María José López, Mirelle Arciniega y Gloria Narváez, jugadoras profesionales del Club Puebla Femenil, quienes compartirán sus retos, objetivos y triunfos como profesionales del balompié nacional.

La actividad será transmitida el jueves 18 de marzo a las 18 horas, desde el Facebook Deporte Puebla.

Asimismo, el sábado 27 de marzo, a las 10 horas, se llevará a cabo el Maratón Deportivo de las Escuelas de Iniciación del IMDP, evento de exhibición de las diversas disciplinas que se imparten de manera gratuita en el Instituto, tales como ajedrez, baloncesto, balón mano, box, karate, lucha olímpica, natación, tiro con arco y deporte adaptado.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla ratifica su compromiso por seguir incentivando la práctica deportiva mediante diferentes mecanismos virtuales que permitan dar continuidad a la actividad física de diversas disciplinas.

Para este evento, se contará con la presencia de un atleta local destacado por cada deporte.

En la presentación de estas actividades deportivas participaron Jazmín Huerta Martínez, colaboradora de las Escuelas de Iniciación Deportiva del IMDP, en la disciplina de Karate Do; Miguel Ángel Moreno Blanco, referí internacional de Karate Do e instructor certificado por la Federación Mundial de Karate Do Shitoryu; y Ángel Rivera Ortega, coordinador de regidores del Ayuntamiento de Puebla.