Alejandro Fernández se convierte en abuelo, su hija Camila ya dio a luz

¡Camila Fernández ya es mamá! La cantante dio a luz a la pequeña Cayetana este 14 de marzo, rodeada del amor de su familia. Con el nacimiento de la primogénita de Camila y Francisco Barba, Alejandro Fernández y América Guinart… ¡se convirtieron en abuelos por primera vez!

”Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien”’, dijo la intérprete de ‘No te vas’ a una revista de espectáculos.

Recordemos que la joven de 23 años tuvo un embarazo complicado, debido a que sufrió desprendimiento de placenta, sangrados y amenaza de aborto. Por esta razón, ocultó su dulce espera alrededor de 8 meses.

Según el medio de comunicación, la intérprete tuvo a su hija a través de cesárea, y la bebé pesó 3 kilos 660 gramos y midió 49 centímetros.

A mediados de febrero, ‘El Potrillo’, de 49 años, reveló en Univisión que estaba feliz por la llegada de Cayetana; incluso, al borde del llanto, confesó que quería acompañar a Camila durante el parto.

‘Yo ahorita (estoy) feliz, la verdad feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada, muy contenta. Fue un paso difícil, la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba”, declaró el famoso con la voz entrecortada.

Cabe decir que fue el mismo artista quien reveló el nombre de su nieta en una entrevista con Joaquín López-Dóriga. Mientras tanto, América Guinart, de 49 años, compartió que Camila le dio la noticia de que sería mamá cuando regresó de su luna de miel.

”Llegó Cami de luna de miel y me trajo un regalo. Lo abrí y vi que era la prueba de embarazo y un papelito que decía: ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’”, expuso la mujer en el programa ‘Ventaneando’.