Reprocha Miguel Ángel Huepa falta de diálogo de la dirigencia del PAN en San Andrés Cholula

Jorge Barrientos

Miguel Ángel Huepa Pérez, como militante del Partido Acción Nacional (PAN) de San Andrés Cholula, reprochó la falta de diálogo y sensibilidad política de las dirigencias de esta fuerza política, aseguró que nunca se han dado mesas de dialogo para recuperar la ciudad que durante más de 20 años fue gobernada por el albiazul.

Hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Permanente y a la dirigencia estatal para que volteen a ver a todos a aquellos que se registraron y quienes han trabajado por el panismo de San Andrés Cholula a que ponderen el dialogo.

Dijo que más de una veintena de aspirantes a la candidatura a la alcaldía fueron los que se inscribieron y que mucho pueden aportar al PAN, pero que desafortunadamente no fueron escuchados por las grandes cúpulas.

Aseveró que esta falta de diálogo los ponen en una desventaja real ante sus adversarios, dijo desconocer bajo qué criterios se realizará la designación de candidatos, por otra parte, se descartó para contender a un cargo de elección popular en las próximas elecciones.

“Hago un llamado muy respetuoso a nuestra dirigencia y a los integrantes de la Comisión permanente, para que den el valor que tiene cada militante, su historia, su trabajo, su esfuerzo para construir durante años una patria humana y generosa, yo le repito me descarto totalmente de una candidatura en este momento, pero por favor volteen a ver a las demás personas que se registraron, que no haya un falso argumento de que no hay capacidad o entrega”.