La diputada suplente Irene Noriega Papaqui denuncia intimidaciones de Tonantzin Fernández

Jorge Barrientos

La diputada local suplente de Tonantzin Fernández Díaz, Irene Noriega Papaqui, la acusó de prácticas intimidatorias en su contra para hacer uso de los recursos públicos a favor de su carrera política en este proceso electoral del 6 de junio.

A través de un video, Noriega Papaqui advirtió que no es la primera vez que se enfrenta a alguien que se siente con poder, en alusión al ex gobernador acaecido Rafael Moreno Valle.

Dijo no temer hacer frente a lo que está viviendo con la ahora morenista que busca ser la próxima presidenta de San Pedro Cholula.

En este tenor, la abogada explicó que le exigieron la mitad de su salario y apoyos legislativos, así como no hacer nada sin la autorización de la mamá de la legisladora, Guadalupe Fernández.

“Me dan una laptop y ahí venía que yo tenía prohibido firmar todo convenio con personas sin antes haberle avisado a la diputada Tonantzin, que toda persona que viniera a pedir asesoría, tenía que estar informada la mamá de la diputada”, acusó.

Además de que toda gestión, todo trámite “vaya, todo lo que yo iba a ser”, tenía que estar autorizado por la mamá de la diputada.

“Entonces qué voy hacer”, se preguntó Irene Noriega Papaqui, al tiempo de acentuar que no iba a llegar a la curul a sentarse y estar como robot; por lo que no firmó el acuerdo.

Además, le exigían firmar que, de manera “voluntaria” cediera el 50 por ciento de los apoyos legislativos y de la dieta, “yo le dije no, incluso yo como abogada sé que esto es ilegal”.

“Todavía ni he aceptado el cargo de diputada (…) me siento intimidada, me siento acorralada por el poder que están utilizando para opacar mi expresión”, lamentó.

Por lo tanto, Irene Noriega Papaqui responsabilizó al equipo de trabajo y a la mamá de Tonantzin Fernández “de todo aquello que me pueda pasar”.