Bratty platica sobre su disco “#tdbn” y el sencillo homónimo del mismo

Por Mino D’Blanc

“#tdbn” es el primer material discográfico que Jenny Juárez lanza bajo el sello Universal Music y GTS Talent y del que se desprende el sencillo “tdbn”, mismo que ya está en todas las plataformas digitales y el video oficial está en su canal de YouTube.

Cuando compuso la canción se encontraba en la transición de mudarse de su ciudad natal a la Ciudad de México. Fue la etapa en la que se preparaba para su show en “Vive Latino” y al mismo tiempo, buscaba departamento.

Cabe mencionar que cuando surgió “tdbn” sonaba totalmente diferente; era más lenta y relajada y la letra salió a partir de un fragmento musical que hizo en su computadora. En ese momento se sentía contenta con todo lo que le pasaba y su presente, así la letra comenzó a fluir. Al mismo tiempo, ella no quería que por tratarse de so se volviera simplona. Más bien quería también de cierta manera, bajarla a la realidad, en donde no siempre van a estar las cosas bien y esto también estaba bien, la vida necesitaba ese balance.

El video lo grabaron en Veracruz y lo dirigió Cristian Aguilar con la productora Herokids. En él se muestra cómo es aceptar que la vida es un ciclo – como diría justamente “el conejo malo” – y que hay que saber vivirla bien. Lo de pintarse como payaso surgió en Jenny como todas sus ideas antes de irse a dormir y anotarlas en su celular. Un guiño muy irónico que contrasta con la alegre coreografía detrás de su pesado caminar.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music.

-Sobre Bratty y su incursión en la música:

MD’B: ¿Por qué te pusiste Bratty y no usar tu nombre real?

BRATTY: La verdad se me hizo bastante aburrido que me pusiera Jenny Juárez en los carteles de los conciertos o los shows. Como que hacía falta algo más, entonces mi banda favorita que es The Scorpions tienen una canción que se llama “Bratislava” y pues de ahí salió este nombre. Fue solo una ilusión de dos minutos para decir que no quería que me pusieran Jenny Juárez y que mejor fuera Bratty.

MD’B: Eres una artista muy sui generis, muy peculiar. ¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Por qué decidiste ser cantante?

BRATTY: Todo comenzó para mí como una terapia, la verdad. Como poder poner en un papel música, lo que estaba sintiendo, quería expresar. Me ayudó mucho a salir de ciertas cosas por las que estaba pasando, el asimilarlas mejor. Fue así como comenzó todo.

MD’B: ¿Se puede decir que en ti se basa la frase de que el caos es el principal motor del arte?

BRATTY: Pues sí siento que el arte es una buena manera sana de sacar las cosas que sientes, no importando si es música, si es pintura, si es poesía, lo que tú quieras y sirve para no inclinarse a conductas autodestructivas y abrir lo que quizás pueda apoyar a otra persona.

MD’B: ¿Tus canciones son todas vivenciales, experiencias personales o de personas que conoces?

BRATTY: La mayoría son vivenciales, pero hay algunas que no lo son, las he sacado de experiencias conmigo o que a cualquiera nos pueden pasar, con las que todos nos podemos relacionar. Pero sí trato de tocar inspiración de muchos lados. En principio solo eran para mí, pero ya luego como que aprendí a sacarlo de muchas maneras, incluso de alguna película, de una serie, lo que sea.

Y hay veces donde surge primero el nombre, digo que la canción debería de llamarse de tal manera y como que veo de qué se podría tratar. Muchas veces viene primero la música y después que la letra conforme a lo que siento en esa canción. Siento que vienen de muchas maneras.

MD’B: Ante situación mundial actual qué vivimos, ¿qué es la felicidad para ti?

BRATTY: Para mí es que te sientas a gusto donde estás, te sientas orgullosa con la persona que eres. No importa si en el pasado no has hecho las cosas bien. Es aprender a aceptar las partes malas que hay.

Que la felicidad no va a venir ni con la fama, ni con el dinero, ni con nada de esto, sino con la perspectiva de que si pasan cosas malas fue porque así tuvieron que pasar, porque con ese tipo de cosas te van a enseñar algo y porque tienes que aprender algo nuevo y no clavarte con las cosas pequeñas que no valen la pena, sino valorar siempre lo que tienes y tratar de vivir la vida bien, ser feliz, incluso se puede decir muy fácil pero es un tema de perspectiva.

-Sobre su música:

MD’B: Manejas cuatro géneros. ¿Cómo puedes definir tu género?

BRATTY: No sé cómo encasillar mi música en un solo género porque tengo influencia de muchos, pero lo que sí tengo son esas influencias californianas de guitarras con coros, el dream pop, el garage, el surf, toda esta música que ha venido desde tierras californianas siempre han sido mucho influencia para mí y artistas que vienen de esos lares, entonces creo que en este momento no podría encasillarlo en algo, pero si tuviera que decirlo sería un garage pop surf.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiaría de tu sonido, grabes lo que grabes, y qué es lo que no cambiaría de tus letras?

BRATTY: Lo que nunca me gustaría cambiar y que siento que es muy característico de mí, a parte de mi voz, siento que son las letras realistas y también las guitarras, cierto tipo de guitarra que uso que siempre tiene estos efectos y siento que con eso puedo abarcar mucho sin dejar de ser Bratty.

-Sobre la canción “#tdbn” y el video de la misma:

MD’B: ¿Cómo se dio la relación con Dan Solo?

BRATTY: A Dan no lo conocía la verdad hasta que comenzó todo esto de la producción del álbum. Él estaba en una banda que se llama “Technicolor Fabrics”, es una banda que me gusta mucho y ha producido varios proyectos. Al momento de estar escogiendo a los productores, a conocer a cada uno, porque tiene mucho que ver la técnica que tengas con esa persona. Con Dan tuve esa química musical de que ese mismo día hicimos una canción. Entonces, siento que simplemente se dio y esto tenía que ser, y lo más importante es que se diera natural.

MD’B: ¿Por qué el público debe escuchar esta canción?

BRATTY: Creo que con todo esto que está pasando en el mundo de temas políticos, temas sociales, la pandemia, la gente debe escuchar eso que está bien, aunque las cosas no salen bien; que debemos dejar de ver y desear lo que no tenemos y a valorar lo que sí. Ver las cosas desde otra perspectiva y que mañana quizá estemos mejor y es cuestión de esperar, esperar lo mejor siempre.

MD’B: ¿Qué tanto cambió tu vida esta canción?

BRATTY: Para mí significa una nueva ilusión, significa una nueva etapa en todo. Como te digo, ver las cosas desde otra perspectiva, de ya no clavarme en lo malo y comenzar a escribir otras cosas nuevas. Darme la oportunidad de escribir algo así y poder hacer música de este tipo, para mí es como una evolución en mi persona y en mi proyecto.

MD’B: ¿Qué es el color blanco? ¿Qué representa el color blanco?

BRATTY: Para mí el color blanco representa el poder ver hacia dentro las cosas que necesitas, que te hacen falta. Y justo, todas las canciones van alrededor, son canciones que me escribo a mí misma o que me hubiera gustado que alguien me dijera, que me estoy cantando para mí. Para mí eso significa el color blanco.

MD’B: ¿Qué representa el limbo blanco?

BRATTY: Precisamente eso, ver hacia dentro de mí.

MD’B: ¿Qué representan los payasos para ti? Te pintaste de payaso para esta canción.

BRATTY: Puede tener muchos significados ante lo que vivimos actualmente, pero para mí en este caso fue una máscara pensando en que justo en el video se iba a retratar mucho mejor visualmente, pero a veces tenemos que pretender dar a entender que estamos bien, que no pasa nada, tenemos que poner otra cara para nuestra familia, para la gente que nos conoce, para los fans, entonces llega a un punto donde no disfrutamos y tenemos que quitarnos esa máscara, aprender a entender que las cosas no siempre van a estar bien y que es normal que a todo mundo le puede pasar eso y que depende la perspectiva con la que lo veas.

MD’B: ¿Qué tanto eres tú en el video y qué tanto eres personaje?

BRATTY: La verdad es que siempre trato de ser súper real con lo que sea que haga o diga o me vista. Si voy vestida así es porque así me gusta en la vida real, si es de maquillarme, igual. Así siempre soy. El personaje en el video está muy cerca de lo que soy, obviamente sin dar detalles de por qué, pero lo que sí puedo decirte que soy real en todo lo que hago.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que comprar este disco?

BRATTY: Es decisión de cada quien, pero si tuviera que dar un por qué sería de que no han escuchado nada así, que no han escuchado un disco que tenga tanta variedad como este, los arreglos nuevos que abarca. Es el disco en el que más he trabajado, más le he echado ganas, el que más tiempo le he dado para que salga perfecto y fuera de que la gente lo quiera comprar o no, me siento muy contenta y muy satisfecha de lo que logramos con él.