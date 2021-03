COVID-19: América Latina recibirá 26 millones de vacunas de COVAX en los próximos tres meses

PRNewswire

Los países latinoamericanos recibirán, entre marzo y mayo, más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX* de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa de inmunizaciones alrededor del mundo.

La mayoría serán de AstraZeneca según la lista publicada este martes por la Alianza de Vacunas Gavi, socia de la iniciativa. Unos 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán los primeras 237 millones de dosis.

Colombia fue el primer país de las Américas en recibir un cargamento, con 110.000 dosis de Pfizer que llegaron el lunes a Bogotá. La nación recibirá dos millones de dosis más de aquí a mayo.

En total, los países de América Latina que más vacunas recibirán en este periodo de tiempo son Brasil (9,1 millones) y México (5,5 millones), ambos con financiación propia.

En Sudamérica, Argentina obtendrá 1,9 millones de dosis; Perú, 1,2 millones; Chile, 818.000; Ecuador, 756.000; Bolivia, 672.000; Paraguay, 304.000; y Uruguay, 148.000.

En Centroamérica, recibirán vacunas Guatemala (724.000), Honduras (424.000), Nicaragua (432.000), El Salvador (225.000), Costa Rica (218.000 dosis), y Panamá (184.000). Mientras tanto, en el Caribe, República Dominicana tendrá 463.000 dosis.

“Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa, por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros. Y en cuanto a México, recuerden que esta es la primera asignación, habrá más según tengamos más, pero cada país decide qué cantidad quiere tener. Algunos han elegido el máximo y otros menos, según sus acuerdos” explicó el director ejecutivo de GAVI, Seth Berkley.

Un pronóstico que puede cambiar

Los expertos de COVAX, que realizaron este martes una conferencia de prensa, explicaron que la primera ronda de asignaciones proporciona las cifras hasta mayo, y que los países que participan, pero no figuran en la lista han ejercido su derecho a optar por no recibir estas vacunas y desean transferir las dosis asignadas a los participantes que requieren donativos ya que no tienen fondos para comprarlas.

Asimismo, algunos países que cumplen con los requisitos para recibir vacunas gratis no se encuentran en la lista por falta de papeleo o de solicitar su participación a tiempo.

La lista será actualizada en los próximos días para especificar plazos indicativos para el suministro de las dosis, divididas en febrero-marzo y abril-mayo. Los envíos dependen de una variedad de factores, incluidos los requisitos reglamentarios nacionales, la disponibilidad de suministro y el cumplimiento de otros criterios, como los planes nacionales de implementación y vacunación validados de los participantes, los acuerdos de indemnización y responsabilidad, y las autorizaciones de exportación e importación.

Las entregas para la primeria ronda de asignaciones ya han comenzado, con la India, Ghana, y Costa de Marfil como primeros en recibir cargamentos de AstraZeneca. Tanto Ghana como Costa de Marfil comenzaron campañas de vacunación utilizando estas dosis el lunes. COVAX realiza más entregas esta semana, a medida que se cumplan los criterios de preparación y las dosis estén disponibles.

Además de esta primera ronda de asignaciones, a principios de febrero se anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuya entrega se prevé para el primer trimestre de 2021.

Gambia recibió este martes su primer envío de COVAX con 36.000 dosis de vacunas. Durante las últimas semanas, los socios de la iniciativa han estado apoyando al Ministerio de Salud para prepararse, incluido el envío de 37,500 jeringas y 375 cajas de seguridad para su eliminación, y ayudando con el desarrollo del plan nacional de implementación y vacunación que incluye otras prioridades como la formación de vacunadores, la evaluación de la cadena de frío y la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad.

“El Gobierno de Gambia solo acepta vacunas que son seguras y efectivas, y estas vacunas han pasado la prueba”, expresó el ministro de Salud del país, el doctor Ahmadou Lamin Samateh.

Entregas sin precedentes

“El último año ha sido oscuro para las familias de todo el mundo, pero el rápido desarrollo de las vacunas COVID-19 brindó una luz esperanzadora al final del túnel. Por fin, la instalación COVAX comienza a cumplir su promesa de asegurarse de que la luz brille para todos”, expresó la directora de UNICEF, Henrietta Fore, durante la conferencia de prensa.

Fore explicó que las entregas de la semana pasada son solo los primeros lotes de vacunas que UNICEF enviará a través de la instalación COVAX como parte de este esfuerzo histórico para entregar cerca de 2000 millones de dosis de vacunas COVID-19 a alrededor de 190 países y territorios.

“Hasta la fecha, se han administrado más de 1,1 millones de dosis y se espera que más de veinte países reciban cientos de miles de dosis esta semana”, dijo.

UNICEF también se encuentra apoyando a los gobiernos en el desarrollo de planes nacionales de vacunación y en la preparación para la llegada de las vacunas.

“Junto con nuestros socios, hemos mapeado el equipo de cadena de frío existente y la capacidad de almacenamiento. Y hemos entregado e instalado miles de refrigeradores nuevos para mantener las vacunas a la temperatura adecuada en los centros de salud el año pasado. En Ghana, por ejemplo, hemos entregado 2500 frigoríficos desde mayo del año pasado. Pero aún queda mucho trabajo por hacer”, explicó Fore.

La directora aseguró que la llegada de las vacunas a los países representa una esperanza para los niños cuyo acceso a los servicios de educación, salud y protección se ha visto gravemente afectado por la pandemia.

“A medida que se implementen las vacunas, esto ayudará a controlar la pandemia para que podamos comenzar a trabajar para construir un futuro mejor, más seguro y saludable para todos”, expresó.