Comerciantes de Huauchinango acusan de extorsión a inspectores de Profeco

Pablo Estrada/Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Comerciantes de Huauchinango ni para donde hacerse, cuando no son las medidas de prevención sanitaria contra el Covid-19 son los inspectores de la Profeco de Pachuca quienes como aves de rapiña por cada báscula les quitan 300 pesos o,de lo contrario, serán decomisadas.

Con el argumento de checar el folio de las básculas y una mordida de 285 pesos, según para evitar que los mercaderes vendas kilos incompletos, en días pasados el nefasto funcionario federal de la Profeco Gonzalo Lozada Arce se presentó en la entrada del mercado 5 de mayo y muy cómodamente le fueron llevando las básculas para verificar si despachaban completo.

Y de forma burlona contra quien escribe estas líneas, el funcionario federal Lozada Arce envalentonado y probablemente en contubernio con su jefa de la Profeco de Pachuca y quien no quiso dar entrevista para explicar su inspección y las medidas de sanción de quien incurran en malos actos contra los clientes de los comerciantes.

Esta vez se limitó a decir gracias “por la pinche notita que me sacaron, ya lo hicieron famoso, pero aquí sigo, sigan sacando más notas, no me interesa, mi jefa en Pachuca está enterada de esto que andamos haciendo mientras siga atendiendo al comerciante quienes tienen que pagar 300 pesos por su logotipo para poder trabajar”.

Queda claro que tanto el inspector del ayuntamiento de Huauchinango y funcionarios de la Profeco de Hidalgo están en contubernio para solo sacar dinero a los cientos de comerciantes y, si no los pagan, les decomisan sus básculas y no podrán trabajar.