“Diputados que buscan reelegirse o participar en la elección deben pedir licencia”: Biestro Medinilla

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y coordinación Política en el congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla, dijo que aquellos congresistas que hayan pedido licencia para buscar un cargo de elección popular o su reelección tendrán que separarse de su curul como congruencia, principios y respeto a la ciudadanía.

En este tenor dijo que como militante de Morena deben pedir licencia a pesar de que la ley no lo prohíbe, por lo que -dijo-es un derecho, pero también una obligación moral, para no estar en ese esquema de privilegios y de ventaja que siempre dijeron que no iban a compartir.

En su caso, mencionó que será en unos 15 días cuando pida licencia como legislador, para buscar la candidatura la alcaldía capitalina por Morena.

Destacó que, por lo mientras, continuará trabajando en temas del propio congreso del estado, donde hay temas que se tienen pendientes, tal es el caso de la denominada Ley Agnes, que será discutida en las respectivas comisiones para posteriormente ser analizada y votada ante el pleno del Congreso.