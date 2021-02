Taylor Swift presentó “Love Story (Taylor’s Version)”

Por Mino D’Blanc

El jueves por la mañana, Taylor nos volvió a sorprender desde sus redes sociales. Por medio de posts en las distintas plataformas, Taylor dio a conocer a sus fans y al mundo que traerá en una nueva versión que es su propia versión. “Fearless (Taylor’s Version)”, proyecto que impulsó los inicios de su carrera en el 2008:

Este es el comunicado de Taylor en sus redes:

Cuando pienso en el álbum “Fearless” y todo en lo que lo convirtieron, una sonrisa completamente involuntaria se desliza por mi rostro. Esta fue la era musical en la que se crearon tantas bromas internas entre nosotros, se intercambiaron tantos abrazos y se tocaron tantas manos, se formaron tantos lazos inquebrantables, así que antes de decir algo más, permítanme decirles que fue un verdadero honor llegar a ser una adolescente a tu lado. Y para aquellos de ustedes que he llegado a conocer más recientemente que en 2008, estoy muy contenta de poder experimentar un poco de ese sentimiento con ustedes en un futuro muy cercano. ahora que puedo apreciarlo plenamente en su caprichosa, efervescente y caótica totalidad.

“Fearless” fue un álbum lleno de magia y curiosidad, la dicha y la devastación de la juventud. era el diario de las aventuras y exploraciones de una adolescente que estaba aprendiendo pequeñas lecciones con cada nueva grieta en la fachada del final del cuento de hadas que le habían mostrado en las películas. Estoy encantada de decirte que mi nueva versión de “Fearless” está lista y pronto estará contigo. se llama “Fearless (Taylor’s Version)” e incluye 26 canciones.

He hablado mucho sobre por qué estoy rehaciendo mis primeros seis álbumes, pero la forma en que elegí hacer esto ayudará a aclarar de dónde vengo. los artistas deben poseer su propio trabajo por muchas razones, pero la más obvia es que el artista es el único que realmente conoce ese cuerpo de trabajo. Por ejemplo, solo yo sé qué canciones escribí que no llegaron a formar parte del álbum. Canciones que adoro absolutamente, pero que me reprimieron por diferentes razones (no quiero demasiadas canciones de ruptura, no quiero canciones demasiado malas, no caben tantas canciones en un CD físico).

Esas razones parecen innecesarias ahora. Decidí que quiero que tengas toda la historia, que veas toda la imagen vívida y te dejes entrar en todo el paisaje onírico que es mi álbum “Fearless”. Es por eso que he elegido incluir 6 canciones nunca antes publicadas en mi versión de este álbum. Escrito cuando tenía entre 16 y 18 años, estos fueron los que me mató dejar atrás.

Este proceso ha sido más satisfactorio y emocionante de lo que podría haber imaginado y me ha hecho aún más decidida a volver a grabar toda mi música. Espero que les guste esta primera salida tanto como a mí me gustó viajar en el tiempo para recrearla. “Love Story (Taylor’s Version)” saldrá esta noche.

Con sinceridad y sin miedo, Taylor.