Passenger lanzó “Songs for the Drunk and Broken Hearted”, su nuevo disco

Por Mino D’Blanc

Passenger (Mike Rosenberg) lanzó en días pasados “Songs for the Drunk and Broken Hearted”, al que define como un disco lleno de personajes borrachos con el corazón partido y cuyas letras fueron escritas cuando el artista quedó soltero.

Cabe mencionar que “Songs for the Drunk and Broken Hearted” estaba programado para su lanzamiento en mayo del 2020, pero por la situación pandémica que aquejó al mundo entero, Rosenberg decidió que aún no estaba terminado.

Algunas canciones, para su punto de vista, ya no parecían aptas para el material discográfico, por lo que las quitaron. Además, agregaron tres temas nuevos, incluyendo “Sword from the Stone”, que es con la que abre el disco y que fue escrita durante la pandemia. Fue presentada por primera vez durante una de sus YouTube Isolation Sessions.

Recientemente, Passenger lanzó una trilogía de canciones y videos para presentar a los diferentes personajes de su universo. La serie comenzó con “A Song for the Drunk and Broken Hearted,” la cual preparó la escena en un bar de mala muerte con los clientes ahogándose en sus penas, seguido de “Suzanne,” con la cual dirigió la atención a una mujer mayor sentada solada y reflexionando sobre los días pasados, terminando con “Remember To Forget,” sobre un tipo que se rehúsa a ponerle fin a la noche.