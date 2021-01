Vicente Fernández rompe el silencio tras polémico video viral de una fan

Quién

Hace unos días salió a la luz un video de 2017 en el que el cantante Vicente Fernández aparecía tocándole el pecho a una joven admiradora que le había pedido que se sacara una fotografía con ella. La mujer en cuestión reaccionó asegurando que en aquel momento no se había percatado de lo ocurrido porque llevaba un sujetador con relleno, pero reconoció sentirse igualmente “violentada” tras ver cómo esa grabación corría como la pólvora por las redes sociales.

Ahora el músico mexicano dio la primera entrevista tras el escándalo, en la que afirma que inicialmente había posado la mano en el estómago de su admiradora tras rodearla con el brazo para posar juntos, pero trató de quitarla rápidamente al pensar que ella podía darse por ofendida y la colocó sin darse cuenta sobre su seno justo en el momento en que les fotografiaron juntos. ‘Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho con intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas’, ha afirmado en la charla que ha mantenido con la periodista Mara Patricia Castañeda en su propio rancho, para insistir en que se trató de un accidente y que además no recuerda exactamente lo que sucedió aquel día. ‘Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente’, agregó.

El padre del famoso cantante Alejandro Fernández también reaccionó a las acusaciones en su contra que han realizado estos días otras mujeres para aclarar que dejará el asunto en manos de sus abogados y negar tajantemente que actuara de forma inapropiada con ellas. “No he visto a las otras dos’, declaró tajante. ‘También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir que nos hiciéramos una foto dándonos un beso, y yo me dejaba, pero con la boca cerrada’. Vicente, que a ratos no ha podido contener la emoción, ha reconocido que muchos amigos y colaboradores le han dado la espalda a raíz de esta polémica y ha querido pedir perdón a su mujer y a sus hijos por la situación en que les ha colocado.