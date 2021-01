Emprende el vuelo; adiós al Halcón Peña

ADRENALINA

Gustavo Peña, uno de los mejores defensas centrales de la historia del futbol mexicano, falleció a los 78 años. El Halcón Peña, como era conocido, fue figura de la selección en el Mundial de México 1970. También participó en la Copa del Mundo de 1966, en Inglaterra. Fue capitán de México de 1966 a 1971.

La Liga MX anunció el fallecimiento del Halcón Peña, quien sufría de Alzheimer desde hace años, a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Cruz Azul, donde se convirtió en un referente, expresó sus condolencias: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Gustavo Halcón Peña. Exjugador de La Máquina, multicampeón con Cruz Azul, dos veces mundialista y capitán en México 70. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación”.

El Halcón Peña también vistió las playeras del Monterrey, el Oro y el Laguna, anotó el gol del triunfo ante Bélgica en México 70.

El Halcón Peña le anotó desde los once pasos a Bélgica, en México 70.

En una entrevista en 2002, recordó esa experiencia: “Cuando vi que se marcó la falta contra Valdivia, supe que lo iba a ejecutar. Así que fui a tomar agua y Raúl Cárdenas, entrenador de la Selección Mexicana, me preguntó cómo me sentía. Me molestó y le contesté que si tenía otro tirador, pues adelante, y me dijo: ‘No, sólo quiero saber si no estás golpeado’. Así que me enfilé hacia el manchón penal y tiré como años atrás me enseñó el señor Arpad Fekete, quien me dijo que siempre eligiera un lado, que tomara mucho vuelo y que cobrara con seguridad y fuerza, porque si no estás preparado para la presión, más vale no tirar. Afortunadamente anoté y ganamos el partido. Después, la gente se fue a festejar por primera vez al Ángel de la Independencia. Era la primera vez que México pasaba a cuartos de final”.

En 1971, Gustavo Peña fue el único mexicano invitado a la despedida del portero soviético Lev Yashin. La Araña Negra invitó al Halcón, además de personajes como Müller, Beckenbauer, Mazurkiewicz, Charlton, Facchetti, Mazzola, Zoff, Puskas, Eusebio, Gerson, Tostao y Pelé.

La Tota Carbajal y el Halcón Peña, entre el uruguayo Domingo Pérez, en Inglaterra 1966. Para México 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz entregó la bandera mexicana al capitán nacional. Fotos: Archivo Excélsior, cortesía Gustavo Peña hijo. y AP

CONTRA BÉLGICA, ÉL Y DIEZ MÁS

Pasaron los años y la gente seguía tomándose fotos cada vez que se cruzaba en el camino del Halcón Peña. “Siempre le preguntaban por aquel penal ante Bélgica y si no tuvo miedo de fallarlo. Llegó a ser un tanto molesto”, relató el hijo mayor del Halcón Peña, quien también se llama Gustavo, a Excélsior en una entrevista de junio del año pasado.

Tengo un negocio en Guadalajara. Se llama Taquería Halcón Peña y está tapizada de fotos de mi padre en la Selección Mexicana y sus respectivos clubes. Cuando mi papá se asoma al lugar hacemos apuestas de cuántos se le van a acercar para preguntarle por el gol”, explica Gustavo hijo.

Un día, mi padre me confió un secreto. Me dijo que él no era el tirador oficial de los penales, pero que esa tarde entró en pánico el cobrador (prefiere callar el nombre). Entonces lo llamó el técnico Raúl Cárdenas y le pidió que él lo ejecutara”.

Afectado por el Alzheimer, todas esas historias que el Halcón Peña le contó a su hijo a veces las recordaba. En ocasiones se olvidaba que el jueves 11 de junio de 1970 hizo que miles de paisanos fueran por vez primera a celebrar al Ángel de la Independencia.

Aquella fue la tarde del Halcón Peña y 10 más.