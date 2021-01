Todas las series nominadas a los Critics Choice Awards 2021

GQ MÉXICO

Los Critics Choice Awards ya revelaron a sus nominados para competir en las categorías de mejores series, actores y películas para la televisión que llegaron a lo largo de 2020, y es una lista de títulos que definitivamente tienes que ver (si es que todavía no lo hiciste).

Este año Netflix se colocó a la cabeza de las nominaciones gracias a series como Ozark, que ya va por su última temporada, y The Crown, que el año pasado estrenó su mejor temporada hasta la fecha y nos mostró un poco más de la vida y relación entre la Princesa Diana y el Príncipe Carlos durante sus primeros años juntos (y por eso Emma Corrin y Olivia Colman compiten una contra la otra en la categoría de mejor actriz de drama).

En la categoría de mejores series tenemos también a Lovecraft Country, que fue una de las mejores series de terror de 2021, y The Mandalorian, la serie de Star Wars que conquistó a los fanáticos desde el primer capítulo y sigue encontrando nuevas formas de sorprender y llenar de nostalgia de una forma interesante (como con un cameo de Luke Skywealker que tiene a todos preocupados por la posible muerte de Baby Yoda, aka Grogu).

La serie también tiene categoría de comedia, donde aparecen series como Ramy y Schitt´s Creek, que ya tuvo su última temporada pero sigue teniendo un lugar en los premios de este año y, si su suerte se repite, podría salir de los premios con unas cuantas victorias importantes.

I May Destroy You, Normal People, The Undoing y Unorthodox, 4 de las mejores miniseries del año, aparecen también en la categoría de serie limitada, que parece ser una de las más peleadas al contar con las series más vistas y comentadas del año pasado. Todas ellas van a tener que competir contra la favorita de Netflix The Queen´s Gambit, una serie que rompió récord de audiencia y puso al ajedrez de vuelta en el mapa con la historia de una niña prodigio adicta a las pastillas y el alcohol que soñaba con convertirse en la gran campeona del mundo.

¿Quién ganará? Es difícil saberlo, 2020 tuvo muchas grandes series y todas las que aparecen en la lista son de las mejores, así que hay que esperar a ver hasta la ceremonia para conocer los resultados. Por ahora, es obvio pensar que Anya Taylor-Joy, Ozark y The Crown van a salir ganadoras de alguna forma.

Ellos son los nominados a los Critics Choice Awards de 2021:

MEJOR SERIE DE DRAMA

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Good Fight (CBS All Access)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Perry Mason (HBO)

This Is Us (NBC)

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

Jason Bateman – Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown – This Is Us (NBC)

Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO)

Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

Christine Baranski – The Good Fight (CBS All Access)

Olivia Colman – The Crown (Netflix)

Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Claire Danes – Homeland (Showtime)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Jonathan Banks – Better Call Saul (AMC)

Justin Hartley – This Is Us (NBC)

John Lithgow – Perry Mason (HBO)

Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

Tom Pelphrey – Ozark (Netflix)

Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

Cynthia Erivo – The Outsider (HBO)

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Janet McTeer – Ozark (Netflix)

Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Better Things (FX)

The Flight Attendant (HBO Max)

Mom (CBS)

PEN15 (Hulu)

Ramy (Hulu)

Schitt’s Creek (Pop)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

Hank Azaria – Brockmire (IFC)

Matt Berry – What We Do in the Shadows (FX)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Eugene Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Pamela Adlon – Better Things (FX)

Christina Applegate – Dead to Me (Netflix)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (FX)

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Pop)

Issa Rae – Insecure (HBO)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

William Fichtner – Mom (CBS)

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows (FX)

Daniel Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Alex Newell – Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC)

Mark Proksch – What We Do in the Shadows (FX)

Andrew Rannells – Black Monday (Showtime)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Lecy Goranson – The Conners (ABC)

Rita Moreno – One Day at a Time (Pop)

Annie Murphy – Schitt’s Creek (Pop)

Ashley Park – Emily in Paris (Netflix)

Jaime Pressly – Mom (CBS)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

MEJOR SERIE LIMITADA

I May Destroy You (HBO)

Mrs. America (FX)

Normal People (Hulu)

The Plot Against America (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

Small Axe (Amazon Studios)

The Undoing (HBO)

Unorthodox (Netflix)

MEJOR PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Bad Education (HBO)

Between the World and Me (HBO)

The Clark Sisters: First Ladies of Gospel (Lifetime)

Hamilton (Disney+)

Sylvie’s Love (Amazon Studios)

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

John Boyega – Small Axe (Amazon Studios)

Hugh Grant – The Undoing (HBO)

Paul Mescal – Normal People (Hulu)

Chris Rock – Fargo (FX)

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True (HBO)

Morgan Spector – The Plot Against America (HBO)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Cate Blanchett – Mrs. America (FX)

Michaela Coel – I May Destroy You (HBO)

Daisy Edgar-Jones – Normal People (Hulu)

Shira Haas – Unorthodox (Netflix)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit (Netflix)

Tessa Thompson – Sylvie’s Love (Amazon Studios)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Daveed Diggs – The Good Lord Bird (Showtime)

Joshua Caleb Johnson – The Good Lord Bird (Showtime)

Dylan McDermott – Hollywood (Netflix)

Donald Sutherland – The Undoing (HBO)

Glynn Turman – Fargo (FX)

John Turturro – The Plot Against America (HBO)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Uzo Aduba – Mrs. America (FX)

Betsy Brandt – Soulmates (AMC)

Marielle Heller – The Queen’s Gambit (Netflix)

Margo Martindale – Mrs. America (FX)

Winona Ryder – The Plot Against America (HBO)

Tracey Ullman – Mrs. America (FX)

MEJOR TALK SHOW

Desus & Mero (Showtime)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Red Table Talk (Facebook Watch)

MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA

Fortune Feimster: Sweet & Salty (Netflix)

Hannah Gadsby: Douglas (Netflix)

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix)

Marc Maron: End Times Fun (Netflix)

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)

Patton Oswalt: I Love Everything (Netflix)

MEJOR SERIE SHORT FORM